Reino Unido
Carlos III afirma que su hijo Enrique y Meghan siguen fuera de la familia real
"No habrá cambios en el estatus actual del Duque y la Duquesa de Sussex. Su tratamiento como Su Alteza Real sigue en suspenso", afirma el rey
EFE
El rey británico Carlos III subrayó este lunes que su hijo Enrique, que regresó con su esposa Meghan y sus dos hijos al Reino Unido tras seis años de ausencia, sigue fuera de la familia real y no tendrán derecho al uso de títulos como Su Alteza Real.
"No habrá cambios en el estatus actual del Duque y la Duquesa de Sussex. Su tratamiento como Su Alteza Real sigue en suspenso y no se usarán", señala el rey, que dice responder así a una serie de peticiones para aclarar esta cuestión.
La carta recuerda que los duques de Essex fueron quienes eligieron "respeto por su independencia financiera y la protección de su intimidad", y ello "seguirá siendo respetado por completo", señala la carta del monarca, filtrada por varios medios británicos.
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