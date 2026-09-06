Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Concluyen las negociaciones sobre Ucrania entre Putin y los emisarios de la Casa Blanca

El presidente ruso, Vladímir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, concluyeron este sábado sus negociaciones para reavivar el estancado proceso de paz en Ucrania.

Según medios locales, la comitiva con ambos mediadores estadounidenses ya abandonó el Palacio del Kremlin tras tres horas de conversaciones. Por el momento, se desconocen los resultados de las consultas sobre lo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó "propuesta para poner fin a la guerra".

"La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil", dijo Putin al comienzo del encuentro en el que saludó a sus interlocutores en inglés: "Welcome. Nice to meet you".