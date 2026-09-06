Alemania, en vilo ante una victoria ultra en Sajonia-Anhalt que puede poner contra las cuerdas a Merz

Más de la mitad de los alemanes ven a Alternativa para Alemania (AfD) como un partido "extremista" y temen que llegue a gobernar, incluso si es un land de poco peso como Sajonia-Anhalt. A un 41% le preocupa "enormemente" esa posibilidad, a lo que se suma otro 12% que suscribe el temor, según una encuesta de Ipsos.

Los temores en abstracto se expresan en las serenatas a bocinazos de grupos de izquierda o asociaciones de vecinos que sacuden los mítines del líder de la AfD en el land, Ulrich Siegmund. También en las alertas del mundo empresarial o del presidente del Deutsche Bank, Christian Sewing: "El aislamiento, el nacionalismo y la incitación a la desconfianza no resolverá ni uno de nuestros problemas. Debilitan nuestra competitividad, ahuyentan a inversores y trabajadores cualificados. Ponen en peligro nuestro crecimiento", afirmó Sewing desde el diario Handelsblatt. Alemania se juega la recuperación que no acaba de plasmarse, tras dos años de recesión, era el mensaje de ese medio económico de referencia en el país.

Son alertas aparentemente antipódicas, las movilizaciones izquierdistas o las alertas de la gran banca, pero que remiten a temores fundamentados y compartidos. Se extienden al mundo de la cultura, con un Manifiesto refrendado por miles de firmas en apoyo de la Escuela Bauhaus de Dessau, en Sajonia-Anhalt. Temen recortes y una tergiversación de la historia sobre este movimiento vanguardista proscrito por Adolf Hitler, en caso de que gobierne la AfD. Se suceden también las advertencias de colectivos de docentes, si las clases de historia pasan al dominio de ese partido. En Alemania, las competencias en educación recaen en los poderes regionales.

La batalla por la democracia

El final de campaña hasta las regionales de este domingo ha estado enmarcado no solo en mitines eufóricos con la cúpula de la AfD y su estrella emergente, Siegmund. También por grandes concentraciones o "fiestas de la democracia", como las que tuvieron lugar este sábado, ya que en Alemania no hay jornada de reflexión, convocadas por la izquierda, sindicatos e iglesias en apoyo del colectivo que más razones tiene para temer a la AfD, los extranjeros. Sean refugiados, inmigrantes recién llegados o de segunda y hasta tercera generación. Para ellos, no se trata de cálculos económicos abstractos, sino de su día a día. "De los insultos o agresiones de neonazis pasaremos al acoso institucionalizado sobre los más vulnerables", explica a EL PERIÓDICO Medina Yilmaz, berlinesa de origen kurdo y voluntaria en apoyo a refugiados, además de miembro de la plataforma "Nosotros somos el Este", que planta cara desde Turingia a la AfD.

El ascenso al poder de la ultraderecha depende de su propio resultado y de que entren en el Parlamento regional los socialdemócratas y los verdes. Un 43% para la AfD con esos partidos por debajo del 5%, lo que significa sin escaños, daría a Siegmund la mayoría suficiente para catapultarse a la jefatura del gobierno por sus propios medios.

El canciller Friedrich Merz ha lanzado sus propias advertencias sobre las consecuencias principalmente económicas que se derivarían de un ascenso de la AfD. Sus apariciones en el land han sido fugaces y en formato reducido. Lo ha hecho ante cargos regionales o con su candidato, Sven Schulze, el actual primer ministro regional. Schulze ascendió al puesto sin pasar por las urnas. Hace unos meses tomó el relevo a su correligionario, Reiner Haseloff, quien tiró la toalla intempestivamente. Ahora corresponde a este neófito defender su puesto, en nombre de la democracia. Está unos 20 puntos por debajo de la AfD. De no obtener la mayoría la ultraderecha, tratará de mantener el cordón sanitario negociando alianzas con el resto de los partidos, incluida La Izquierda, en tercera posición según los sondeos.

Merz, ante el reto de la Izquierda

"Merz no es (Angela) Merkel. A ella la abucheaban sin piedad cada vez que pisaba el este, pero resistía el chaparrón. Era la canciller teflon y se ganó simpatías o al menos el respeto hasta de la izquierda”, comenta Alexander. No es un jovenzuelo silbato en mano, sino un veterano de 85 años. Está entre el grupo de abucheantes al canciller en Quedlinburg, una pequeña localidad de Sajonia-Anhalt.

Merz se ha retirado en cuanto ha sonado el primer silbato. Ese mismo día, en otro punto del land’, el ultra Siegmund convierte las movilizaciones hostiles en triunfos. Es la AfD contra todos, lo que instrumentaliza para colgarse la medalla del victimismo heroico.

Noticias relacionadas

La retirada de Merz tiene su lógica. Más allá de que él no sea un político teflón, como se apodó a Merkel porque todo le resbalaba, el canciller debe ser prudente. En caso de que corresponda a Schulze negociar alianzas, deberá sortear otro obstáculo: la Unión Cristianodemócrata (CDU) no está sujeta a resoluciones internas que rechazan toda cooperación con la ultraderecha. También repudia colaborar con La Izquierda. Hay ahí, sin embargo, cierto margen de flexibilidad. Puede consentir apoyos puntuales en forma de tolerancia a gobiernos en minoría. Esta fue la fórmula "salvadora" en Turingia. La CDU gobierna ahí con el consentimiento de la prorrusa e izquierdista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW). Los sondeos apuntan a que este partido no entrará en la cámara de Sajonia-Anhalt. Un alivio para el resto, ya que es la única formación dispuesta a negociar lo que sea, inclusive con la AfD.