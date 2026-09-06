La AfD arrasa en Sajonia-Anhalt y roza la mayoría absoluta, según las proyecciones de voto

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se disparó por encima de todas las expectativas hasta situarse con creces en su máximo histórico. Según las proyecciones de la televisión pública ZDF, al cierre de los colegios electorales, obtuvo un 44,5 % de los votos en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania. Son 23 puntos más que en los anteriores comicios y roza la mayoría absoluta que anhela para pulverizar el cortafuergos que la mantiene políticamente aislada y, acceder, por primera vez, al poder en un ‘land’ aleman.

Son porcentajes aún provisionales, que dejan en el aire la posibilidad de que la extrema derecha gobierne por primera vez desde el final de la II Guerra Mundial un estado federado alemán. Sí es evidente, sin embargo, el desplome de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz y del primer ministro regional, Sven Schulze, que se sitúa en el 18,5 %, la mitad de su porcentaje anterior. Así las cosas, solo podría contrarrestarse el empuje de la extrema derecha si sumara el apoyo del resto de los partidos, incluida La Izquierda, a la que sitúan esas proyecciones en el 9,5 %.

El Partido Socialdemócrata, como los Verdes, que durante semanas temieron quedar por debajo del listón mínimo del 5 %, obtendrían según esas proyecciones un 9 y un 8,5 %, respectivamente, han lograedo en la recta final movilizar fuerzas propias o ajenas hasta situarse en porcentajes más cómodos. En la cuerda floja, entre el 4,8 % y el 5 % está la izquierda prorrusa de Sahra Wagenknecht (BSW), el único partido abierto a cooperar con la AfD.

Terremoto sobre el canciller

Hubo una participación masiva. A las 16.00 horas, se registraba una participación del 65,3%, frente al 41% registrado a esa misma hora en 2011. Eran unos comicios cruciales no solo para el 'land', sino para toda Alemania y para el conjunto de la ultraderecha europea y del resto del mundo. Solo se contemplaba la opción de una abultadísima victoria para la AfD, como la que ha obtenido. Pero queda la incógnita de si sería por mayoría absoluta y si, por tanto, accederá al poder un partido ultraderechista por primera vez en la historia de la República Federal de Alemania (RFA). Durante décadas, el país se creyó blindado frente al extremismo derechista y ha mantenido políticamente arrinconada a la AfD, el brazo parlamentario del neonazismo.

La CDU de Merz está ante un dilema existencial. La Izquierda está en las antípodas ideológicas de la CDU. Se le sigue identificando como un partido de raíces postcomunistas y hasta se le ha tratado de desacreditar como heredero del régimen germanooriental. Pero no persigue fines anticonstitucionales como sí hace la AfD, partido al que los servicios secretos tienen tipificado como “indudablemente extremista”.

El derrumbe del centro político es tan evidente como la sensación en Alemania de que nada seguirá igual tras unos comicios regionales en un 'land' pequeño y sin peso demográfico ni económico. Especialmente duros son estos resultados para la CDU del canciller. Merz, con año y medio en el poder, ha caído a unos niveles de desafecto entre sus conciudadanos insostenibles para su gobierno y para la CDU. En medios alemanes se barajan desde hace semanas, si no meses, distintas variantes que apuntan a un fin prematuro de su mandato como canciller. La vía menos traumática sería un relevo ordenado a favor de un correligionario. El nombre que con más fuerza suena es el del primer ministro del populoso ‘land’ de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst.

Esperanzas para el centro-izquierda

Sus socios socialdemócratas, asimismo bajo mínimos, tendrán al menos una oportunidad de erigirse en "salvadores" de la democracia dentro de quince días, en las elecciones regionales de Mecklemburgo Antepomerania, otro 'land' del este del país. También ahí se pronostica para la AfD un primer puesto. Pero con porcentajes más llevaderos, sobre el 36 %.

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La primera ministra regional, la socialdemócrata Manuela Schwesig, está acortanto distancias en los sondeos y podría reeditar su coalición actual con La Izquierda o respaldarse en los Verdes. Su nombre suena para asumir la presidencia del Partido Socialdemócrata (SPD), ahora comandado por el vicecanciller y titular de Finanzas, Lars Klingbeil, y su colega de Trabajo, Bärbel Bas. Ambos son tan impopulares como Merz y están debilitados tanto en lo que concierne a su trabajo en el gobierno como al frente del partido.

Fuente: El Periódico