Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasReal Sociedad B - CD TenerifePatrimonio en ruinasIncendio en TenerifeBaños a un euro en La LagunaAccidente de tráfico en Tenerife
instagramlinkedin

Grecia

Mueren dos pilotos al estrellarse un caza durante una exhibición aérea en Atenas

Los fallecidos, que tenían mucha experiencia, no activaron los asientos eyectables para poder alejar el aparato de las zonas habitadas y de los espectadores del espectáculo aéreo

Una aeronave realiza una exhibición durante un espectáculo aéreo en la base aérea de Tanagra, a unos 70 kilómetros al norte de Atenas.

Una aeronave realiza una exhibición durante un espectáculo aéreo en la base aérea de Tanagra, a unos 70 kilómetros al norte de Atenas. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Atenas

Los dos pilotos de un caza F-4 Phantom de las Fuerzas Aéreas griegas han muerto este sábado al estrellarse el aparato minutos después de despegar durante una exhibición aérea en el aeropuerto militar de Tanagra, a las afueras de Atenas, sin que se conozcan aún las causas del siniestro.

La aeronave empezó repentinamente a perder altura tras unos minutos de vuelo y se estrelló ante los ojos de miles de visitantes que observaban el evento Athens Flying Week.

Tras el choque se produjo una explosión y un incendio que un dispositivo de cien bomberos y trece medios aéreos está tratando de controlar.

Según el diario Kathimerini, los dos pilotos, que según ese medio tenían mucha experiencia, no activaron los asientos eyectables para poder alejar el aparato de las zonas habitadas y de los espectadores del espectáculo aéreo.

Noticias relacionadas

Tras el accidente, la exhibición fue cancelada, mientras el ministro de Defensa, Nikos Dendias, regresó a Atenas desde Salónica, donde participaba en una feria internacional que se celebra en esa ciudad.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias afronta otro cóctel de calima y calor: Emergencias activa la prealerta por temperaturas máximas y polvo en suspensión
  2. Adolfo Díaz, presidente del Mercadillo del Agricultor de Tejina, en La Laguna: 'Le estamos dando la vuelta a la situación del campo
  3. El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: platos generosos y precios difíciles de encontrar
  4. El histórico bar de Tenerife donde disfrutar de la cocina canaria tradicional: casi 40 años de historia y una tortilla muy popular
  5. Comienzan las fiestas del Cristo de La Laguna con un pregón que reivindica a los vecinos y la identidad local
  6. La Laguna Tenerife doblega con suficiencia al Granca (96-84), en el único derbi del curso, pese a la extramotivación de Fran Guerra
  7. El CD Tenerife, a por la tercera victoria: horario, rival, televisión y todas las claves del partido
  8. El rincón de Tenerife que enamora a Pedri: limita con el Macizo de Anaga y cuenta con una de las fiestas más populares de la isla

Mueren dos pilotos al estrellarse un caza durante una exhibición aérea en Atenas

Mueren dos pilotos al estrellarse un caza durante una exhibición aérea en Atenas

Cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por la colocación de vallas para una obra

Cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por la colocación de vallas para una obra

Así vivimos en directo la clasificación del GP de Italia

Así vivimos en directo la clasificación del GP de Italia

Álvaro Cervera, tras el empate entre Tenerife y Real B: "Merecimos un punto y se nos han escapado dos"

Álvaro Cervera, tras el empate entre Tenerife y Real B: "Merecimos un punto y se nos han escapado dos"

Lope Afonso: "El PP de Tenerife sale a ganar las elecciones"

Lope Afonso: "El PP de Tenerife sale a ganar las elecciones"

El PP de Tenerife arranca el curso político

El PP de Tenerife arranca el curso político

Los vientos se unen al calor: Canarias declara la prealerta por fuertes rachas en todo el archipiélago

Los vientos se unen al calor: Canarias declara la prealerta por fuertes rachas en todo el archipiélago

Real Sociedad B -CD Tenerife, en imágenes

Real Sociedad B -CD Tenerife, en imágenes
Tracking Pixel Contents