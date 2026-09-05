Francia intenta aprobar unos presupuestos de recortes antes de las elecciones presidenciales

El nuevo curso político se presenta para el gobierno francés como uno de los más complejos. Mientras los partidos calientan motores para lo que será una de las campañas electorales más complejas de su historia, Sebastién Lecornu se enfrenta a la batalla del tiempo por sacar adelante unos polémicos presupuestos antes de los comicios de 2027.

Tras organizar el pasado lunes un seminario con todo el Gobierno para preparar la nueva propuesta económica con aires de misión imposibles, Lecornu solicitó “nuevos ahorros” para financiar ayudas a los agricultores afectados por la sequía, la cual se prevé que provoque en los próximos meses un “colapso en la producción”, según informó este jueves el entorno del primer ministro.

Estas medidas de apoyo se obtendrán mediante “ahorros en el presupuesto actual”, es decir, a través de “cancelaciones y congelaciones del gasto público”, tal y como explicó la misma fuente para la agencia AFP. Estos fondos se sumarán a los 10.000 millones de euros de financiación adicional ya prometidos a varios ministerios, como Defensa, Interior, Justicia, Educación, Investigación y Ecología. Sin olvidar la prórroga de las subvenciones a los combustibles y del bono energético hasta finales de septiembre, confirmado por la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

Todo esto ocurre en un momento crítico para la economía francesa; con un lento crecimiento en el primer trimestre del año, que hace casi impensable que el país pueda alcanzar la previsión anual del 0,7%, el aumento de los tipos de interés por encima del 4%, hecho que provoca un incremento de la carga de la deuda del país, y el riesgo que el déficit público se descontrole, superando el objetivo del 5% de PIB establecido por el gobierno de Lecornu a principios de 2026.

Lecornu prevé recortar el gasto social

La oposición considera estas medidas una cortina de humo para lo que realmente prepara el gobierno, que no es otra cosa que, como ya adelantó el propio primer ministro, un recorte del gasto social, con una “reforma real” de las bajas por enfermedad, la retirada de ciertos medicamentos "antiguos" y "obsoletos" y, además, la desindexación de las pensiones por debajo de la inflación.

Unos recortes a los que los partidos opositores ya han anunciado medidas contra estos presupuestos. “Lo censuraremos”, anunció el líder insumiso, Jean-Luc Mélenchon. Algo que tampoco descarta el partido de Agrupación Nacional ni el Partido Socialista.

Ante el riesgo de que el país no alcance unos presupuestos antes de fin de año, incluso, ni siquiera antes de las elecciones presidenciales, la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, afirmó que “sería inconcebible e irresponsable comenzar 2027 sin un presupuesto para el país”, ya que sumiría al país en “una situación financiera muy grave”. Un discurso que sonó más a un dardo directo hacia los socialistas, generando cierto malestar al ser el partido que negoció un acuerdo de no censura contra el gobierno de Macron el año pasado, con el objetivo de ofrecer una oportunidad de estabilidad al país.

Recortes en los ministerios

En medio de una oleada de recortes, el gobierno solicitó esta semana a los ministerios un recorte en las facturas de sus proveedores de servicio digitales. Entre ellos, según informa AFP, los equipos dedicados al desarrollo de inteligencia artificial.

El viceministro de Cuentas Públicas de Francia, David Amiel, encargado de lanzar dicha petición señaló que "la aparición de herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa en las prácticas de desarrollo de software (...) ha permitido ganancias sustanciales de productividad en el sector digital".

Si bien "estas ganancias benefician actualmente en su totalidad a los proveedores de servicios del Estado", el ministro argumenta que "sería incoherente que el Estado —que lleva a cabo una política ambiciosa para desplegar la IA en todos sus organismos administrativos— no obtuviera los beneficios que dicho despliegue genera para sus proveedores".

Por ello, el gobierno solicita revisar los contratos existentes con dichos proveedores e incluir cláusulas de revisión periódica en los nuevos acuerdos de contratación. En la carta enviada por Amiel a los ministerios, también destaca que el gasto del Estado en este ámbito se ha duplicado considerablemente desde 2019, "pasando de 339 millones de euros a más de 720 millones solo para los ministerios, a lo que se suman 2.600 millones de euros gastados por los organismos supervisados".

Noticias relacionadas

El recorte en los ministerios es tan solo una de las múltiples vías que estudia el Ejecutivo para encontrar un margen en unas cuentas tensionadas, aunque la capacidad de maniobra es limitada. Lecornu navega entre la necesidad de unos recortes y la de evitar una crisis política y social antes de las elecciones presidenciales.