AVIACIÓN
Un avión que partió de Paraguay con destino a Madrid aterriza en Brasil por "un problema técnico"
Versiones periodísticas refirieron quejas de pasajeros por la supuesta presencia de garrapatas a bordo
EFE
Un avión de Air Europa, que partió el viernes desde Paraguay con destino a Madrid (España), debió aterrizar en Brasil por un "inconveniente" técnico y operacional, informó este sábado la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) en Asunción, mientras que versiones periodísticas refirieron quejas de pasajeros por la supuesta presencia de garrapatas a bordo.
El gerente de operaciones del aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, Walter Schuhbaum, indicó a EFE que Air Europa comunicó que "la aeronave tuvo un inconveniente de carácter técnico/operacional en Brasil, motivo por el cual debió realizar el aterrizaje", sin dar más detalles.
La compañía aseguró que "todos los pasajeros están siendo debidamente asistidos", según Schuhbaum.
"Errónea"
Al ser consultado sobre si el aterrizaje de emergencia se relacionó con una supuesta infestación de garrapatas, el funcionario mencionó que se trataría de una versión "errónea".
No obstante, el diario paraguayo ABC Color se hizo eco de una nota de un medio español que afirmó que el avión quedó varado en Brasil tras detectarse "una inédita plaga de garrapatas", que obligó a fumigar la aeronave.
Según la versión periodística, en pleno vuelo, pasajeros y miembros de la tripulación comenzaron a notar la presencia de garrapatas en los asientos y el equipaje de mano, lo que encendió alertas de bioseguridad.
"Ante la gravedad del foco de contaminación, el comandante solicitó el aterrizaje de emergencia en territorio brasileño", dijo ABC.
La información también fue replicada por el diario local Última Hora, que mencionó testimonios de pasajeros que aseguraron haber sido picados por los parásitos.
Fuente: El Periódico
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