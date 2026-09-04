Rescatan a dos trabajadores de un túnel en Nepal y aseguran que hay más supervivientes.

Dos trabajadores fueron rescatados con vida este viernes de un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, en el décimo día desde las devastadoras riadas en Nepal, y ambos aseguraron que hay más personas vivas en el interior, según informó a EFE el portavoz del Ejército nepalí, Raja Ram Basnet.

Los supervivientes fueron identificados como Sanjay Sah, capataz mecánico, y Kabir Maharjan, supervisor mecánico, quienes fueron evacuados después de que los equipos de rescate lograran penetrar en el túnel, donde las labores continúan para tratar de alcanzar a otros trabajadores atrapados.

Los dos hombres fueron localizados a unos 170 metros en el interior del túnel, según Basnet. Sah fue el primero en salir y posteriormente fue rescatado Maharjan.

Los equipos nepalíes habían escuchado previamente voces procedentes del interior, lo que llevó al Ejército y a la Policía Armada a intensificar las labores de rescate.

Ram Neupane, diputado e ingeniero que participa en la operación, informó de que los rescatistas habían logrado incluso establecer una breve comunicación con las personas atrapadas.

“El equipo de rescate ha recibido información de que se oyen voces humanas desde el interior. Los equipos de rescate del Ejército de Nepal y de la Policía Armada han entrado en el túnel y han intensificado la operación”, escribió Neupane en Facebook.

Según el diputado, los equipos gritaron hacia el interior “no tengan miedo, estamos rescatándolos” y recibieron como respuesta un “de acuerdo”.

Amir Maharjan, hermano de Kabir, dijo a EFE que la familia recibió con enorme alegría la noticia del rescate y calificó de “milagro” que haya sido encontrado con vida.

Los primeros informes recopilados por la Asociación Independiente de Productores de Energía de Nepal indicaban que 42 trabajadores y empleados habían quedado atrapados en la central subterránea del proyecto, con una capacidad de 60 megavatios.

El proyecto Trishuli 3A está situado en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, en el corredor del río Trishuli, una de las zonas más golpeadas por las riadas del pasado 26 de agosto.

Las operaciones de búsqueda se concentran desde hace días en varias centrales hidroeléctricas de la región, donde centenares de trabajadores permanecen sin localizar y se cree que parte de ellos podrían haber quedado atrapados en túneles bloqueados por barro y escombros.

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El hallazgo de Sah y Maharjan con vida en el décimo día desde la catástrofe abre ahora la posibilidad de encontrar más supervivientes bajo tierra, mientras los equipos continúan avanzando por el túnel de Trishuli 3A.

Fuente: El Periódico