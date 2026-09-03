EEUU
Mueren dos personas al estrellarse una avioneta en Florida
El aparato cayó en una zona boscosa próxima al aeropuerto, y los bomberos encontraron el avión envuelto en llamas
EFE
Dos personas han muerto este jueves al estrellarse la avioneta en la que viajaban, poco después de despegar del aeropuerto ejecutivo de Tampa, en el estado de Florida (EEUU), informaron las autoridades del condado de Hillsborough.
El aparato cayó en una zona boscosa próxima al aeropuerto, al noreste de Tampa. Los bomberos recibieron el aviso hacia las 8:16 hora del este (12:16 GMT) y encontraron el avión envuelto en llamas, que apagaron en menos de diez minutos antes de hallar los dos cuerpos en el interior.
La Oficina del Alguacil del condado, que desplegó agentes para custodiar la zona hasta la llegada de los investigadores federales, describió unos daños extensos en el aparato. La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) identificó el avión como un Lancair Evolution, un monomotor ligero de cuatro plazas.
El avión tenía como destino a Elizabeth City, en el estado de Carolina del Norte, y apenas alcanzó algo más de sesenta metros de altura, según registros públicos de vuelo consultados por el diario Tampa Bay Times.
Las autoridades no identificaron a los fallecidos, a la espera de avisar a sus familias. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investigan las causas del accidente, sobre el que se espera un informe preliminar en un plazo de treinta días.
En abril murió el piloto de otra avioneta que se estrelló contra una urbanización de Wesley Chapel, al norte de Tampa, y en junio falleció otro al estrellarse su avión experimental en el condado de Polk, al este de la ciudad, después de que el aparato se partiera en vuelo.
Fuente: El Periódico
- Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
- Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en el litoral de Santa Cruz de Tenerife
- El palo de Manu Guill a Pedro Rodríguez: 'En el CD Tenerife está quien quiere
- La Laguna Tenerife, atrapado entre las ansias de un nuevo pabellón a corto plazo y la obligación de «mimar» el Santiago Martín
- Gomis y Jureskin debutan y Dani Fernández y Jesús de Miguel golean en el amistoso entre CD Tenerife y CD Laguna (5-0)
- Ten-Bel, la ciudad de vacaciones de Tenerife que los vecinos resucitan a golpe de escoba y cizalla
- Un hombre de 65 años resulta herido tras caer desde un edificio a la vía pública en Santa Cruz de Tenerife
- Doble rol para Pau Fernández