Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski asegura que aerolíneas suspendieron vuelos a Rusia tras su advertencia por los ataques con drones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que varias aerolíneas han empezado a suspender vuelos a Rusia tras su reciente reclamación para que cesaran sus operaciones en el país argumentando que el espacio aéreo ruso estará "cerrado de forma efectiva" por el aumento de ataques con drones por parte de las fuerzas ucranianas.

"Nos llegan noticias de que las primeras aerolíneas han comenzado a suspender vuelos a aeropuertos rusos tras nuestro anuncio sobre el peligro que representan los drones en el espacio aéreo ruso", ha afirmado en un discurso a la nación, en el que ha resaltado que se trata de "la respuesta correcta y perfectamente lógica" a la situación de guerra.