Estupor y desconcierto entre chavistas y opositores en Venezuela por el acuerdo petrolero con Trump

Donald Trump espera reunirse esta semana con ejecutivos de las principales refinerías de petróleo de Estados Unidos para avanzar en la concreción del acuerdo energético suscrito con Venezuela que contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con inversiones de más de 100.000 millones de dólares y el potencial de 65.000 millones de barriles de petróleo. El entendimiento anunciado por el magnate republicano en la noche del viernes y ratificado horas más tarde por la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, genera interpretaciones encontradas que se resumen en "oportunidad" y "entrega". El petróleo acabó con 13 años de Nicolás Maduro en el poder y ahora amenaza con provocar fracturas en los que quedó del madurismo y la propia oposición, cuya perplejidad se ha incrementado después de que Trump calificara a Rodríguez como "la muy respetada presidenta interina".

Mientras circulaba una fotografía de Maduro haciendo la señal de la victoria con sus dedos en la prisión norteamericana, el Partido Socialista Unido (PSUV) salió a respaldar a la mandataria, pero en su interior las turbulencias comienzas a ser indisimulables. "El petróleo que Trump llama regalo y Venezuela llama soberanía", aseguró la televisión oficial, Telesur, mientras Últimas noticias. Aporrea, un portal que suele reunir las expresiones de izquierda, incluso disidentes en su momento con Maduro y nostálgicas de Hugo Chávez, irrumpe en estas horas como caja de resonancia del malestar. "Resulta difícil encontrar una imagen más contradictoria y dolorosa para Venezuela que esta: un país cuyo presidente fue bombardeado, capturado, secuestrado y llevado fuera de su territorio por Estados Unidos aparece ahora celebrando acuerdos petroleros con la misma potencia que, apenas ayer, ejercía sobre él una relación de fuerza", señaló Ricardo Abud. Según otro columnista, Omar Marcano, el Gobierno provisional ha optado por la supervivencia política "al ceder el control del subsuelo a corporaciones aliadas con Washington". De esta manera "mitiga la presión de la administración Trump" y asegura la permanencia en el poder de figuras de la administración pulverizada el 3 de enero, como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, el hermano de la mandataria. Todo esto se ha hecho "al margen de la legalidad constitucional vigente". A su criterio, el acuerdo también es un "duro golpe para la oposición tradicional que esperaba un proceso de transición hacia la democracia plena".

Revuelo

El excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia, cuya victoria electoral en 2024 ha reivindicado el antimadurismo, reaccionó con acritud desde el exilio ante los anuncios. "Cuando se habla de petróleo en Venezuela aparecen cifras enormes. Millones de barriles, miles de millones de dólares, inversiones que cuesta incluso imaginar. Y hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme. ¿Esta vez el petróleo va a mejorar la vida de todos los venezolanos? ¿O solo la de algunos?". Henrique Capriles, quien compitió con Chávez y Maduro, también salió al cruce. "Quieren por medio de millones de dólares gastados en propaganda hacerle creer a la gente que ahora si van a solucionar los problemas o que ahora si son distintos. Hasta los que dicen ser chavistas rechazan al triunvirato y lo que representan".

El estado de las relaciones entre Trump y Rodríguez ha redefinido el mapa opositor al punto de que María Corina Machado quedó al margen de la mesa de negociaciones que integran Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, y que ha consensuado desmontar uno de los engranajes fundamentales de la etapa anterior a la intervención militar norteamericana: el Tribunal Supremo de Justicia. Tanto sectores ligados a Machado como otros que integran la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) venían observando con estupor el cuadro de situación. Después de que Trump se refiriera a Rodríguez como la "muy respetada" presidenta interina se quedaron sin palabras.

El factor Betancourt López

El "respeto" ganado por Rodríguez tuvo como contraprestaciones una nueva ley de Hidrocarburos, la apertura en el sector minero, la distancia que tomó Venezuela de sus antiguos socios, Rusia, China y Cuba, y el anuncio del abandono del Tribunal Penal Internacional. La articulación económica con Estados Unidos se ha profundizado en las últimas horas y explicar los elogios de Trump. Los analistas coinciden en señalar que Alejandro Betancourt López ha permitido avanzar en la dirección comunicada. Se trata de un empresario venezolano que había hecho negocios con la estatal Pdvsa bajo Maduro y con Rodríguez como ministra de Petróleo. Hasta hace pocas semanas era objeto de investigación judicial en EEUU. En junio pasado aterrizó en Caracas en un avión privado, procedente de Palm Beach. De acuerdo con The New York Times, la Casa Blanca ha dado el visto bueno a Betancourt López para participar en el nuevo esquema petrolero. El secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios de Washington habrían valorado positivamente su papel. La familia Betancourt controla North American Blue Energy Partners, considerada la segunda mayor productora privada de petróleo de Venezuela.

Las preguntas sin respuesta

Los economistas históricamente críticos a la gestión bolivariana se muestran más que cautelosos frente a la euforia compartida de Trump y Rodríguez. "Discutir soberanía a propósito del acuerdo del 28 de agosto es llegar algunos años tarde", señaló Luis Vicente León. "Es una discusión importante y merece darse en su punto de origen, pero aquí quiero concentrarme en lo económico, porque el ruido político suele tapar lo que va a determinar la vida concreta de la gente. Lo primero es lo más incómodo: no sabemos si esto es un proyecto realizable o una campaña política. Eso obliga a la prudencia, porque conseguir las decenas de millones de dólares para levantar este proyecto no es soplar y hacer botellas". León estimó que tampoco se puede considerar a este acuerdo "puro show" porque "hay un interés nacional y privado americano evidente".

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Francisco Rodríguez es investigador principal del Centro para la Investigación Política y Económica y profesor de la Universidad de Denver, iluminó algunos puntos oscuros del entendimiento. "¿Piensa el Gobierno someter este acuerdo a la aprobación de la Asamblea Nacional?". El artículo 39 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece que para la selección de las operadoras petroleras se debe promover la concurrencia de diversas ofertas. "¿Por qué no tenemos ningún conocimiento de una licitación o solicitud pública de ofertas?". El presidente de EEUU dijo que ese país obtendrá el control sobre 65.000 millones de barriles. "¿Puede un futuro gobierno venezolano decidir retirarse de este acuerdo si no lo haya conveniente para el país?". Si el elogio desmedido de Trump a la "presidenta encargada" provocó escozor entre facciones que estaban enfrentadas, mucho más impactante fue para el economista otra frase del multimillonario: "gracias Venezuela, por regalarnos su petróleo". Y Rodríguez le pidió a la mandataria provisional si podía explicar ese entusiasmo. "¿Cuáles son los artículos de la ley o de la Constitución que permiten a ustedes regalar propiedad petrolera venezolana?".