Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCadáver La LagunaInterinos en CanariasVivienda vacacionalFichajes CD TenerifeCarnaval de Tenerife
instagramlinkedin

Relevo en el país nórdico

El rey Haakon VIII jura la Constitución ante el Parlamento de Noruega

Haakon VIII.

Haakon VIII. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Copenhague

El rey Haakon VIII de Noruega realizó este martes ante el Storting, el Parlmento noruego, el juramento constitucional que marca el comienzo de su reinado, cuatro días después de la muerte de su padre, Harald V, a los 89 años.

"Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes, así me ayude Dios todopoderoso y omnisciente", dijo desde el podio del Parlamento Haakon VIII, acompañado por su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
  2. Hallan el cadáver de un hombre en un barranco junto a la Vía de Ronda en La Laguna
  3. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absuelve a tres personas acusadas de estafa y blanqueo de capitales
  4. La metamorfosis americana de los gemelos tinerfeños Díaz Graham
  5. La Laguna avisa sobre los bonos comercio: sanciones a los establecimientos en los que se detecten irregularidades
  6. La Policía Nacional evita que un hombre salte al vacío desde la décima planta de un hotel en Puerto de la Cruz
  7. Comienzan las fiestas del Cristo de La Laguna con Antonio Orozco como actuación estelar
  8. Plan de choque millonario para reducir el flujo continuo de vertidos residuales en Tenerife

La DGT lo confirma: cuidado si recibes una multa después de las vacaciones, busca vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños

La DGT lo confirma: cuidado si recibes una multa después de las vacaciones, busca vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños

Adeje recuerda las normas para los patinetes eléctricos: seguro obligatorio y prohibido circular por las aceras

Adeje recuerda las normas para los patinetes eléctricos: seguro obligatorio y prohibido circular por las aceras

Dos españoles siguen desaparecidos tras la riada en Nepal

Dos españoles siguen desaparecidos tras la riada en Nepal

El CD Tenerife confirma el fichaje de Christian Gomis: Cervera se asegura el '9' que le faltaba

El CD Tenerife confirma el fichaje de Christian Gomis: Cervera se asegura el '9' que le faltaba

Dos cupones de la Once dejan 70.000 euros entre Tenerife y La Palma

Dos cupones de la Once dejan 70.000 euros entre Tenerife y La Palma

La Seguridad Social lo confirma: quienes viven de alquiler en una habitación pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital si cumplen este requisito y están empadronados en la vivienda

La Seguridad Social lo confirma: quienes viven de alquiler en una habitación pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital si cumplen este requisito y están empadronados en la vivienda

El Teide amplía su catálogo de artrópodos con 80 nuevos registros gracias a un estudio de la ULL

El Teide amplía su catálogo de artrópodos con 80 nuevos registros gracias a un estudio de la ULL

Sigue en directo la etapa 10 de la Vuelta a España 2026

Sigue en directo la etapa 10 de la Vuelta a España 2026
Tracking Pixel Contents