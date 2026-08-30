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La oposición israelí critica a Netanyahu por los ataques de los colonos en Cisjordania

El exministro de Defensa Gadi Eisenkot calificó lo ocurrido de "vergüenza en materia de seguridad, liderazgo, política y valores" que no representa a Israel.

Activistas de izquierda israelíes e internacionales, así como voluntarios de otros países, vistos a la entrada de una vivienda palestina asediada por colonos israelíes en la localidad de Qusra, en Cisjordania.

Activistas de izquierda israelíes e internacionales, así como voluntarios de otros países, vistos a la entrada de una vivienda palestina asediada por colonos israelíes en la localidad de Qusra, en Cisjordania. / Europa Press/ Nasser ish

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Efe

Jerusalén

Varios líderes de la oposición israelí criticaron el sábado al primer ministro, Binyamín Netanyahu, después de que decenas de colonos se atrincherasen en una vivienda palestina tras una incursión en la aldea de Qusra, en Cisjordania. El exministro de Defensa y mayor contrincante de Netanyahu según las encuestas, el líder del partido Yashar! (¡Recto!), Gadi Eisenkot, calificó lo ocurrido de "vergüenza en materia de seguridad, liderazgo, política y valores" que, dijo, no representa a la "inmensa mayoría" de los israelíes.

En un mensaje en la red social X, atribuyó la creciente "anarquía" de una minoría violenta en Cisjordania a la política del Gobierno de Netanyahu y sus socios de coalición, a quienes acusó de "abandonar deliberadamente" el interés nacional de Israel "por debilidad política". "No podrá decir que no lo sabía", advirtió, a menos de dos meses de las elecciones legislativas en Israel, y llamó a sustituir al actual Gobierno por uno "sionista, estatal y responsable".

El también exministro y líder del partido de centroizquierda Demócratas, Yair Golán, sostuvo que "el terrorismo judío en Cisjordania pone en peligro la seguridad de Israel". Golán denunció que el Ejército se ve obligado "una y otra vez" a desviar fuerzas de la defensa de los ciudadanos israelíes para atender incidentes de violencia en la zona, y acusó a Netanyahu de permitir que esta "anarquía" continúe.

Nuevo Gobierno

El líder de Demócratas afirmó que, en el próximo Gobierno, se "pondrá fin a esto" con "orden y ley" en Cisjordania y "respaldo total" a las fuerzas de seguridad. La mañana del sábado, el Ejército israelí informó de que sus tropas tuvieron que intervenir para expulsar a los atacantes y poner fin a los enfrentamientos con los residentes palestinos, que se saldaron con varios heridos.

Las fuerzas israelíes confiscaron "varios vehículos" de los colonos, sospechosos de haber sido utilizados para desplazarse hasta el lugar, y los entregaron a la Policía junto con otras pruebas para la investigación abierta, aunque no se practicó ningún arresto. Los hechos se produjeron mientras continuaba el asedio de otras tres viviendas palestinas en la localidad, que se prolonga ya 22 días, según la agencia palestina Wafa.

El propio Netanyahu condenó "enérgicamente" la incursión de colonos del sábado en un comunicado. "Los actos de violencia criminal cometidos en las aldeas de Qusra y Jalud por un puñado de alborotadores que violan la ley causan una enorme injusticia a la población de colonos que respeta la ley", acusó el mandatario.

El ex primer ministro y cabeza de la alianza Beyajad (Juntos), Naftali Bennett, consideró que la condena semanal de Netanyahu a los disturbios en Qusra demostró "su incapacidad frente" al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir. Bennett afirmó que este tipo de disturbios "no representan" al movimiento colono, sino que lo "perjudican", ponen en peligro a los soldados y dañan "los restos del buen nombre" de Israel en el mundo. "Pronto pondremos fin al caos", prometió.

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Por su parte, el también representante de Beyajad y ex primer ministro, Yair Lapid, denunció "otro sábado de disturbios violentos" en Cisjordania y calificó a sus autores de "mancha moral" para Israel. Lapid definió como una "vergüenza nacional" la incapacidad del Gobierno para hacerles frente y reclamó poner fin al "terrorismo judío" en la zona.

Fuente: El Periódico

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