Juicio en Washington
Maduro difunde una fotografía suya en la cárcel
"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", asegura en la red social X
Europa Press
La cuenta oficial de Nicolás Maduro en la red social X ha publicado nuevas imágenes del dirigente venezolano durante su encierro en Estados Unidos, con aspecto animado y como un "pequeño regalo de amor y esperanza", para su familia en particular.
"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", reza uno de los mensajes en la cuenta del mandatario, capturado por Estados Unidos en enero de este año tras una operación militar en Caracas y trasladado a una cárcel de Nueva York mientras es juzgado por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.
"Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", ha añadido el presidente venezolano en sus mensajes que acompañan a las fotos. Todas las imágenes tienen fecha del 25 de junio de 2026.
"Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Dios proveerá. Venezuela renacerá", ha concluido.
Fuente: El Periódico
- Confirmado por la Inspección de Trabajo: la Seguridad Social estudia adelantar la jubilación de camioneros y transportistas tras este informe
- Luto en La Laguna: suspenden las fiestas del Camino Tornero por la muerte repentina de un corredor
- Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
- Una banda asalta una joyería a plena luz del día en Santa Cruz de Tenerife y usan gas pimienta como arma
- El mensaje tranquilizador de Cervera tras la derrota del CD Tenerife: 'Que todos los partidos que pierda sean así
- Tenerife almacena magma en una cámara a 10 kilómetros de profundidad bajo Pico Viejo: 'Mide varios kilómetros cúbicos
- Primera derrota de la temporada: el Tenerife cae ante el Sporting en el Heliodoro
- Santa Cruz, el punto negro de las inundaciones de Tenerife: el barranco de Almeyda y Tahodio suman 117 millones en indemnizaciones