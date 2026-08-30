Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Santa Bárbara, en Icod de los Vinos.Tiempo en TenerifePuerto ColónCD TenerifeLuto en La LagunaAccidente de tráfico en el sur de Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El Ejército de Estados Unidos asegura que el estrecho de Ormuz está desminado y abierto

Trump define Ormuz como "nuevo" territorio de EE. UU.

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
  2. Una banda asalta una joyería a plena luz del día en Santa Cruz de Tenerife y usan gas pimienta como arma
  3. El mensaje tranquilizador de Cervera tras la derrota del CD Tenerife: 'Que todos los partidos que pierda sean así
  4. Tenerife almacena magma en una cámara a 10 kilómetros de profundidad bajo Pico Viejo: 'Mide varios kilómetros cúbicos
  5. Confirmado por la Inspección de Trabajo: la Seguridad Social estudia adelantar la jubilación de camioneros y transportistas tras este informe
  6. Luto en La Laguna: suspenden las fiestas del Camino Tornero por la muerte repentina de un corredor
  7. Primera derrota de la temporada: el Tenerife cae ante el Sporting en el Heliodoro
  8. Santa Cruz, el punto negro de las inundaciones de Tenerife: el barranco de Almeyda y Tahodio suman 117 millones en indemnizaciones

Vecinos de Cuesta Piedra reclaman las escrituras de sus viviendas tras décadas de espera

Vecinos de Cuesta Piedra reclaman las escrituras de sus viviendas tras décadas de espera

Del partido de fútbol a los calabozos: Detenido en Tenerife por insultar, amenazar y golpear a policías locales

Del partido de fútbol a los calabozos: Detenido en Tenerife por insultar, amenazar y golpear a policías locales

La perrera de Valle de Guerra sale a consulta pública con el ruido en el punto de mira

La perrera de Valle de Guerra sale a consulta pública con el ruido en el punto de mira

El Ministerio de Trabajo lo confirma: el fichaje digital obligatorio está más cerca y podría llegar en septiembre

El Ministerio de Trabajo lo confirma: el fichaje digital obligatorio está más cerca y podría llegar en septiembre

Interrogatorios íntimos, aislamiento social y doble vida de sus líderes: el control con la fe de los Testigos de Jehová en Canarias

Interrogatorios íntimos, aislamiento social y doble vida de sus líderes: el control con la fe de los Testigos de Jehová en Canarias

Fondos europeos para modernizar la gestión tributaria de La Laguna

Fondos europeos para modernizar la gestión tributaria de La Laguna

Las Cocheras de Icod de los Vinos: 138 años de historia, viajes y despedidas

Las Cocheras de Icod de los Vinos: 138 años de historia, viajes y despedidas

Arrojaron miles de árboles de Navidad al océano para frenar el avance del mar y 30 años después lograron recuperar la costa

Arrojaron miles de árboles de Navidad al océano para frenar el avance del mar y 30 años después lograron recuperar la costa
Tracking Pixel Contents