Accidente marítimo
Al menos seis muertos en un naufragio de un ferry con 270 personas a bordo cerca de Chipre
Las autoridades locales califican la situación de "extremadamente grave" e inician una operación de rescate
Redacción
Un buque de pasajeros con unas 270 personas a bordo ha naufragado este domingo frente a la costa del norte de Chipre y la guardia costera turcochipriota ha desplegado una urgente operación de rescate. Las autoridades locales han confirmado al menos seis fallecidos y han calificado de "grave" la situación.
El primer ministro de la República Turca del Norte de Chipre, Ünal Üstel, ha declarado a los medios de comunicación turcos que se han rescatado por el momento a un total de 172 personas del barco y que las labores de búsqueda y rescate continuan.
El siniestro ha tenido lugar a unos tres kilómetros del puerto de Kyrenia, cuando un ferry de la compañía FiloJet ha volcado. El barco había zarpado desde Kyrenia se dirigía al puerto turco de Taşucu cuando ocurrió el incidente, según informes de los medios locales. Se han enviado helicópteros y lanchas de la guardia costera al lugar de los hechos, mientras que en la playa se han apostado ambulancias para atender a los heridos.
El alcalde de la ciudad de Girne ha calificado la situación de "grave" y ha afirmado que la nave naufragó. "El buque de pasajeros y carga Diana, perteneciente a Filo Maritime, se hundió frente a la playa Diana. A bordo hay un total de 270 personas, entre pasajeros y tripulación", precisó el alcalde en sus redes sociales.
"Un barco de pasajeros perteneciente a la naviera Filo Denizcilik se ha hundido frente a las costas de Diana Beach. A bordo viajan un total de 270 personas, entre pasajeros y tripulación", ha precisado el alcalde en sus redes sociales.
Se desconocen las causas
"La situación es extremadamente grave. La Guardia Costera, el buque Express de la compañía Akgünler y numerosas embarcaciones pequeñas están participando en las labores de rescate", ha explicado el alcalde. Por el momento se desconocen las causas del siniestro.
Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor a que la isla se uniera a este último país.
En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares. Los numerosos esfuerzos dirigidos por la ONU a lo largo de las décadas para reunificar la isla del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado hasta ahora.
Fuente: El Periódico
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