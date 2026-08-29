Noruega despide al "abuelo" Harald y saluda al nuevo rey Haakon

Las catedrales de toda Noruega despiden este sábado con oficios religiosos al “abuelo” Harald, el decano entre los reyes europeos y un monarca muy querido por sus compatriotas, fallecido el viernes a los 89 años. La radiotelevisión pública NRK transmite en toda la jornada no solo las imágenes procedentes de la catedral y el Palacio Real de Oslo, donde fueron trasladados los restos mortales el viernes, sino también los homenajes que tienen lugar en todo el país nórdico, de 5,5 millones de habitantes. Como dijo en vida Harald V, los noruegos a menudo viven dispersos o en zonas remotas, pero pueden mostrar un gran sentimiento de unidad. El duelo por su rey va más allá de lo protocolario. Ha adoptado perfiles de despedida a un familiar querido, entre mensajes privados de cariño y mares de flores extendidos por todo el país.

La muerte de Harald, quien pese a sus múltiples problemas de salud no abdicó por considerar que su obligación era mantenerse en el trono hasta el último aliento, se ha producido en un momento complejo para la Casa Real. Haakon, de 53 años, se ha convertido automáticamente en rey y jurará su cargo ante el Parlamento el próximo martes.

Una multitud pasea por la avenida Karl Johans gate en Oslo, este sábado, un día después del fallecimiento del rey Harald V de Noruega. / Paloma Rocha / EFE

El relevo está enmarcado en un contexto de turbulencias procedentes principalmente de su esposa, Mette-Marit. La nueva reina consorte ha estado parcialmente apartada de la vida pública por una fibrosis pulmonar diagnosticada en 2018 y se restablece aún de su reciente trasplante de pulmón. A ello se suma el revuelo por el juicio contra su hijo mayor, Marius Borg Hoiby, condenado por violación y en arresto domiciliario, así como la amistad que mantuvo siendo princesa heredera con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Los líos en torno a Haakon, su esposa o el hijo de ésta, nacido de una relación anterior, así como las extravagancias de la princesa Marta Luisa, hermana del nuevo monarca, llevan tiempo alimentando la prensa sensacionalista nórdica. De esa situación se ha pasado a la emoción en la despedida de Harald, el puntal de la estabilidad de la institución monárquica. Formó un matrimonio modélico con la reina Sonia, para el que tuvo que superar los obstáculos de la rigidez monárquica de la época, ya que fue la primera plebeya que accedió a la Corona noruega.

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Tras más de medio siglo junto a Harald, Sonia le ha traspasado a la también plebeya Mette-Marit el título de reina consorte. Los medios noruegos recuerdan ahora la historia de amor entre Harald y Sonia, lo que por contraste remite a Haakon y Mette-Marit. A falta del juramento protocolario ante el Parlamento, al nuevo rey le acompaña en los protocolos y primeras audiencias como monarca su hija Ingrid Alexandra, la princesa heredera, de 22 años.