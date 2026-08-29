Localizados otros dos españoles desaparecidos en Nepal

La Junta de Turismo de Nepal ha informado este sábado de que los equipos de rescate han localizado ya a dos ciudadanos españoles de los tres que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación daba por "desaparecidos" tras la riada en Nepal, en la frontera con China.

Así consta en el último boletín publicado por la Junta de Turismo de Nepal a las 10.20 horas de España, en el que las autoridades nepalíes señalaron que se han rescatado 184 turistas, 3 están en contacto con las autoridades y 420 siguen en paradero desconocido.

Seguimiento en España

En el día de ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que lidera José Manuel Albares, había rebajado a 3 la cifra de desaparecidos.

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Desde Exteriores se insiste en que la Embajada de España en Nueva Delhi (India) y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín (China) siguen atentamente la situación y haciendo gestiones con las autoridades locales.