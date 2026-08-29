Tragedia en Asia
Localizados otros dos españoles desaparecidos en Nepal
Las autoridades nepalíes señalaron que se han rescatado 184 turistas mientras que 420 siguen en paradero desconocido
Servimedia
La Junta de Turismo de Nepal ha informado este sábado de que los equipos de rescate han localizado ya a dos ciudadanos españoles de los tres que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación daba por "desaparecidos" tras la riada en Nepal, en la frontera con China.
Así consta en el último boletín publicado por la Junta de Turismo de Nepal a las 10.20 horas de España, en el que las autoridades nepalíes señalaron que se han rescatado 184 turistas, 3 están en contacto con las autoridades y 420 siguen en paradero desconocido.
Seguimiento en España
En el día de ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que lidera José Manuel Albares, había rebajado a 3 la cifra de desaparecidos.
Desde Exteriores se insiste en que la Embajada de España en Nueva Delhi (India) y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín (China) siguen atentamente la situación y haciendo gestiones con las autoridades locales.
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