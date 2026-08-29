El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, condenado a 5 años de cárcel por recibir sobornos de una empresa china

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) ha sido condenado este viernes por un tribunal a cinco años de prisión por cohecho, al determinar que recibió sobornos para viabilizar el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, a cargo de la empresa china Sinohydro.

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) lo declaró culpable y le impuso el máximo de la pena, además de ordenar su "incapacidad perpetua para el desempeño de ejercer cargo público".

Los jueces aseguraron que la empresa china pagó recursos millonarios hacia un círculo empresarial que luego fueron distribuidos a distintas sociedades y personas, incluidos integrantes del núcleo familiar del exmandatario.

Los hechos ocurrieron cuando Moreno era vicepresidente del exmandatario Rafael Correa (2007-2017).

Además de Moreno, en este caso estaban imputadas otras 20 personas, entre ellas su esposa, Rocío González; su hija Irina, sus hermanos Edwin y Guillermo; su cuñada Marta González; su amigo Conto Patiño, y el exembajador de China Cai Runguo, quienes también fueron declarados culpables.

González, su hija y el resto de su familia fueron condenados a dos años y seis meses de cárcel; mientras que Patiño y el exembajador chino recibieron los mismos cinco años que Moreno. Solo a una persona se le ratificó su inocencia.

Los jueces aceptaron la teoría de la Fiscalía, que acusó al exmandatario, a su familia y a su círculo cercano de recibir más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que la compañía china Sinohydro pagó para que la construcción de la hidroeléctrica, con una potencia de 1.500 megavatios, pueda llevarse a cabo con financiamiento del Eximbank.

Favorecer a Sinohydro

De acuerdo con los magistrados, Moreno utilizó su cargo como vicepresidente para intervenir en un "ámbito ajeno a su rectoría" con el objetivo de favorecer a Sinohydro, y por ello obtuvo beneficios recibidos por su entorno familiar.

El expresidente ha asegurado este viernes que no había recibido "ni un solo centavo de Sinohydro" y que el caso supuestamente había sido fabricado por Correa para vengarse de él.

La hidroeléctrica entró en funcionamiento a finales de 2016, pero recién fue recibida en abril de este año por el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, pese a que tenía miles de fisuras.

Según Moreno, cuando él llegó a ser presidente lo primero que hizo fue "investigar" las obras del correísmo que "estaban mal hechas", entre ellas la hidroeléctrica, y que en ese entonces se detectaron 17.000 fisuras.

Además de la pena de cárcel, el expresidente tendrá que pagar el triple de lo que recibió, unos 58.026 dólares. Su esposa, su hija y otros familiares también deberán cancelar el triple; mientras que los otros sentenciados tendrán que pagar entre el doble y el triple de lo que recibieron en sobornos.

Los jueces también ordenaron la suspensión de los derechos de participación durante el tiempo de la condena y que emitan disculpas públicas.

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Esta sentencia, de primera instancia, podrá ser apelada por el expresidente y todos los demás condenados.