Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo centro social La LagunaTiempo en TenerifeRiesgo de inundacionesMensaje de Cervera - CD TenerifeDesalojo AdejeAsalto joyería Santa Cruz
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El Ejército de Estados Unidos asegura que el estrecho de Ormuz está desminado y abierto

Trump define Ormuz como "nuevo" territorio de EE. UU.

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de una mujer en una tienda de campaña en Tenerife
  2. Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
  3. Apuñalado en Tenerife un hombre durante una pelea en una zona de ocio
  4. Una banda asalta una joyería a plena luz del día en Santa Cruz de Tenerife y usan gas pimienta como arma
  5. Comprueba si tu coche podrá entrar en la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife: estos son los vehículos autorizados
  6. El mensaje tranquilizador de Cervera tras la derrota del CD Tenerife: 'Que todos los partidos que pierda sean así
  7. Güímar reconoce que allana un solar municipal mediante un acuerdo verbal con un empresario
  8. La Cruz del Señor, sin agua suficiente en plantas altas: Emmasa niega bajada general de presión

Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev

Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev

Localizados otros dos españoles desaparecidos en Nepal

Localizados otros dos españoles desaparecidos en Nepal

Italia decidirá este lunes si mantiene o liquida los controles fronterizos con España

Italia decidirá este lunes si mantiene o liquida los controles fronterizos con España

Álvaro Cervera quiere a Baba Diocou enchufado, pero tendrá que seguir insistiendo

Álvaro Cervera quiere a Baba Diocou enchufado, pero tendrá que seguir insistiendo

La diabetes tipo 1 se estima que aumente en el mundo un 29% en 2049

La diabetes tipo 1 se estima que aumente en el mundo un 29% en 2049

Dos canteranos del RCD Mallorca, detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

Dos canteranos del RCD Mallorca, detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

El bar de Tenerife donde la carne de cabra es uno de sus platos estrella: raciones generosas a precios económicos

El bar de Tenerife donde la carne de cabra es uno de sus platos estrella: raciones generosas a precios económicos

Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei

Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei
Tracking Pixel Contents