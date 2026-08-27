El juicio contra el supuesto 'cerebro' del 11S queda fijado para junio de 2028

Un juez militar ha fijado para junio de 2028 la celebración del juicio contra el presunto 'cerebro' de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania, Jalid Sheij Mohamed, quien lleva detenido en la base naval de Estados Unidos en Guantámano, sita en la isla de Cuba, desde el año 2006.

"El juicio sobre el fondo de la causa comenzará el lunes 5 de junio de 2028", ha decidido el teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael Schrama, juez de las comisiones militares con relación a este proceso judicial en el cual también se sentarán en el banquillo Walid Muhamad Salih Mubarak bin Attash, Alí Abdul Aziz Alí y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi.

Esta decisión ha sido adoptada después de que Schrama rechazara la fecha de inicio propuesta por la Fiscalía, enero de 2027, fijando en su lugar la fecha del juicio para unos 17 meses más tarde.

Cabe recordar que Mohamed y dos de sus cómplices, Bin Attash y Al Hawsawi, llegaron a un acuerdo de culpabilidad por cadena perpetua, en lugar de pena de muerte, a finales de julio de 2024. No obstante, esta declaración fue suspendida en enero de 2025 por el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.

Pese a que los tres han estado bajo custodia estadounidense desde el año 2003, el caso se ha retrasado una década en aras de investigar si las torturas sufridas en prisiones de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) habían contaminado las pruebas en su contra.

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En el caso de Mohamed, ingeniero paquistaní formado en Estados Unidos que fue acusado de haber tenido la idea de secuestrar los aviones y hacerlos estrellarse, Washington había dicho que pediría la pena capital. De hecho, los propios fiscales afirmaron que él le propuso la idea a Osama bin Laden en 1996 y que luego ayudó a entrenar y dirigir a algunos de los secuestradores.

Fuente: El Periódico