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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski cree que unas elecciones en el contexto actual supondrían el colapso de Ucrania
Un ataque ruso mata a una mujer y a un niño de 4 años en la ciudad ucraniana de Cherníguiv
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Rusia derriba 267 drones ucranianos sobre 14 regiones y los mares Negro y Azov
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 267 drones ucranianos de largo alcance sobre 13 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, en el marco de un ataque ucraniano contra varios centros logísticos de Ozon, según informaron hoy las autoridades rusas.
"Durante la pasada noche las fuerzas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 267 drones ucranianos de largo alcance", indicó el Ministerio de Defensa ruso en MAX, la red de mensajería rusa.
Rusia ataca con misiles balísticos y drones infraestructura portuaria y agrícola ucraniana
El Ejército ruso atacó esta madrugada con drones y un número no especificado de misiles balísticos infraestructuras portuarias y de almacenamiento de productos agrícolas en Ucrania, según informaron durante la mañana del jueves la Fuerza Aérea ucraniana y el ministro de Exteriores de Kiev, Andrí Sibiga.
Rusia reivindica un ataque contra un granelero ucraniano en un puerto de Odesa
El Ministerio de Defensa de Rusia ha reivindicado este miércoles un ataque perpetrado por sus fuerzas aéreas contra un buque granelero y tres tanques de combustible en la ciudad portuaria ucraniana de Izmail, ubicada en la provincia de Odesa, en el suroeste del país.
"Drones de ataque han atacado un buque de carga a granel en el puerto de Izmail, en la región de Odesa, que transportaba material militar a Ucrania y tres tanques de combustible destinados a las Fuerzas Armadas ucranianas, así como infraestructura portuaria utilizada para la descarga de material militar", ha señalado la cartera en un comunicado.
Esto se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha trasladado en una conversación telefónica a su homólogo egipcio, Bader Abdelati, su preocupación por los ataques del Ejército ucraniano a buques civiles e infraestructura energética rusa en el mar Negro.
Un ucraniano, entre los detenidos por planear un ataque a una fábrica de drones eslovaca
Los sospechosos detenidos el martes en el marco de una investigación por planear un ataque contra una fábrica de drones en Eslovaquia son dos ciudadanos letones y otro ucraniano, informó la revista alemana Der Spiegel, que precisó que uno de los arrestos se produjo en Hamburgo, en el norte alemán.
Según Der Spiegel, que citó a una portavoz de la Fiscalía General de Hamburgo, la detención de un ciudadano letón, de 26 años, se produjo en la norteña ciudad germana al hacerse efectiva una orden europea de arresto.
Las autoridades eslovacas han solicitado a Alemania la extradición de este detenido.
Zelenski anuncia un refuerzo de posiciones en la región de Donetsk durante una visita al frente
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este miércoles el refuerzo y renovación de posiciones en la región de Donestk, durante una visita al frente en Zaporiyia en la que ha estado acompañado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Mijailo Drapati.
"Hoy estoy con nuestros guerreros que defienden sectores extremadamente difíciles del frente. Nuestras posiciones en la región de Donetsk se reforzarán con dos grupos de fuerzas reestructuradas, que estarán al mando de los héroes de Ucrania Denis Prokopenko y Andri Biletski", ha declarado en sus redes sociales, tras entregar a este último una condecoración por sus servicios al país.
El mandatario se ha reunido en el "sector de Oleksandrivski" con efectivos de la 80º Brigada Aérea de Asalto de Halitska, quienes tienen "peticiones específicas: suministro de drones, artillería de largo alcance y radares pequeños, financiación directa para las brigadas, formación y motivación" de los militares, así como "problemas con los desertores".
Al menos nueve muertos en ataque ucraniano contra un autobús, según autoridades de Lugansk
Al menos nueve personas murieron y otras cinco resultaron heridas este miércoles en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia, durante un ataque de las fuerzas de Kiev contra un autobús de pasajeros, denunciaron las autoridades locales.
"En el autobús viajaban 15 personas. El terrible ataque acabó con la vida de ocho personas en el acto. Una joven de 20 años fue trasladada urgentemente a cuidados intensivos. Los médicos lucharon por salvarle la vida, pero no lo lograron", dijo el gobernador local, Leonid Pásechnik, en su canal de Telegram.
Según Pásechnik, el suceso ocurrió en la carretera entre las localidades Zolotoe y Pervomaisk. El autobús en cuestión fue atacado "de forma selectiva" por un dron enemigo, añadió.
Kiev denuncia que Rusia "intensifica" los ataques en el mar Negro y pide medidas para asegurar las rutas
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha denunciado este miércoles ante su homólogo francés, Jean-Noel Barrot, que Rusia está "intensificando" los ataques en el mar Negro, lo que tiene efectos en la economía ucraniana en plena temporada de cosecha de cereal.
"Rusia está intensificando deliberadamente sus ataques contra puertos y rutas marítimas en plena temporada de cosecha, lo que supone una amenaza para la economía ucraniana, la libertad de navegación y la seguridad alimentaria mundial", ha alertado el jefe de la diplomacia ucraniana en un contacto con su colega francés.
Rusia y Ucrania trabajan para un intercambio "grande" de prisioneros de guerra
Rusia y Ucrania trabajan para llevar a cabo un intercambio de una gran cantidad de prisioneros de guerra, que continúe la dinámica de las últimas semanas cuando se ha logrado el canje de más de 200 personas.
Las partes están ultimando la lista de presos para otro intercambio de prisioneros de guerra "bastante grande", ha señalado la comisionada rusa de Derechos Humanos, Yana Lantratova, en declaraciones a la agencia rusa TASS.
"Estamos preparando otro intercambio de prisioneros de guerra bastante grande, y las listas se están acordando", ha concretado.
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