El director de la CIA advirtió a Rusia contra posibles ataques a la OTAN en su visita a Moscú

Con el paso del tiempo se van conociendo los detalles de la sorprendente visita de esta semana del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, a Moscú. Según han publicado varios medios de EEUU, el principal motivo del viaje fue para disuadir a Rusia de cualquier ataque contra Estados miembros de la OTAN. Tanto el presidente de EEUU, Donald Trump, como el Kremlin han intentado restar importancia a la visita.

The Wall Street Journal y CBS News informaron de que el jefe de la agencia de inteligencia trato de advertir a Moscú contra posibles ataques contra la Alianza Atlántica. Por su parte, Politico detalló que Ratcliffe habría pedido a funcionarios de Vladímir Putin no escalar el conflicto en concreto con los países balticos: Estonia, Letonia y Lituania, ante el estancamiento de la guerra en Ucrania. Además, esta última publicación informó de que el director de la CIA también habría presionado a Rusia para que deje de compartir armas y tecnología de defensa con Irán y le habría instado a no reaccionar de modo desproporcionado si se veía afectada por las recientes sanciones anunciadas contra los países que den apoyo económico a Teherán.

En una entrevista este miércoles, Trump afirmó que Ratcliffe realizó una visita de "semirrutina" a Moscú y dio a entender que trató con las autoridades rusas sobre la ofensiva en Ucrania. "Lamento decepcionar a la gente. Nos gustaría ver el fin de la guerra", añadió, antes de negar también que el viaje estuviera también relacionado con Irán.

"Asuntos delicados"

Por su parte, el jefe del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia, Serguéi Narishkin, aseguró este jueves haber tratado asuntos "delicados" con el jefe de la CIA. "Durante la reunión tratamos una serie de cuestiones que son competencia de los servicios de inteligencia. Y, como ustedes saben bien, la competencia de los servicios secretos es un asunto bastante delicado y especial", comentó a la prensa rusa.

Y añadió que "no hay nada inusual" en que dicha reunión tuviera lugar, ya que, en el marco de las actividades de los servicios de inteligencia "las reuniones entre jefes, sean presenciales o telemáticas, forman parte de nuestro trabajo".

En cualquier caso, la visita fue algo extraordinario, pues fue la primera de un director de la Agencia Central de Inteligencia a Rusia desde noviembre de 2021, cuando William Burns viajó a Moscú para intentar convencer al jefe del Kremlin que renunciara a sus planes de invadir Ucrania. Tres meses más tarde, Putin inició la ofensiva a gran escala contra el país eslavo.

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Putin, que acusa a los países europeos de estar implicados directamente en la guerra en Ucrania, rechazó por "exóticas" las últimas propuestas de alto el fuego y tregua aérea y marítima de Kiev, al que acusó de abrir "la caja de pandora" con sus ataques masivos contra la retaguardia rusa.