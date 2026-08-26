La investigación a Fernando Cerimedo, el exconsultor de Milei detenido por ordenar el asesinato de su novia, desvela su papel en el impulso de la ultraderecha en América Latina

El arresto en Bolivia del consultor político Fernando Cerimedo por planear el asesinato de su novia, Nadia Beller, con la asistencia de dos sicarios es mucho más que un brutal intento de feminicidio. Una caja de pandora se ha abierto a partir de su detención y muestra al fundador de La Derecha Diario, por ahora entre rejas, como un articulador de políticas que no solo beneficiaron a Javier Milei. Sus servicios se extendieron a Perú, Chile, Honduras, Bolivia y Brasil. Cerimedo es uno de los eslabones que conecta a las ultraderechas regionales. "El hombre MAGA en América Latina", lo llamó The Economist en diciembre pasado. "La lista de lugares en América Latina que no han sido tocados por la mano de Cerimedo se está reduciendo". Faltaba todavía que José Antonio Kast y Keiko Fujimori accedieran a la presidencia. En ambos casos, este exvendedor de embutidos que se hizo pasar como alumno de Harvard y comenzó sus andanzas de la mano de Jair Bolsonaro, en 2018, dejó su huella indeleble. Según Ignacio Fidanza, director del portal La Política Online de Buenos Aires, "detrás de Cerimedo hay un instrumento de intervención geopolítica para toda la región, que surge del trumpismo".

Durante el allanamiento de una vivienda ocupada en La Paz por Cerimedo se confiscaron miles de dólares y una presunta granja de bots capaz de generar miles de mensajes mediante cuentas creadas artificialmente. A medida que avanza la investigación en Bolivia, el consultor queda también más comprometido con la planificación del asesinato de Beller. Su teléfono ofrece a los fiscales indicios concluyentes. "Hermano, en este momento le dispararon. Está herida". Algunos de los mensajes fueron borrados. La policía identificó a los dos presuntos autores materiales del atentado. Uno de ellos, según la prensa cruceña, sería de nacionalidad colombiana. "Intentó cometer un feminicidio para silenciarme, para impedir que denunciara hechos anteriores de violencia y para evitar que hiciera públicos los conocimientos que había adquirido durante nuestra convivencia", dijo Beller, abogada, quien espera un hijo del consultor.

Su decisión de "contar lo que sé" y aportar pruebas incomoda a más de un Gobierno. El presidente boliviano, Rodrigo Paz, teme una investigación en puertas. Su ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, negó que Cerimedo se instalase en el Palacio Quemada. "Solo asesoraba en el tema comunicacional". El portavoz de Milei, Andrián Ravier, trató de despegar al anarcocapitalista de un escándalo que recién comienza a diseminarse. "No tienen relación desde 2023". Ravier no ha podido explicar cómo es que Cerimedo recibió en 2024 a Luis Galarreta, actual vicepresidente peruano, nada menos que en la sede del Ejecutivo argentino. Milei no deja de publicar en X artículos de La Derecha Diario. La exdiputada oficialista, Marcela Pagano, aseguró que Cerimedo tenía allí un despacho propio.

Chile y Brasil

"El presidente Kast y el Partido Republicano deben aclarar sus vínculos con Fernando Cerimedo. El país merece saber quiénes han financiado a estos grupos", pidió el diputado socialista Daniel Manoucheri. El consultor se encontraba en Brasil en 2019 cuando Chile fue escenario de un estallido social. No se demoró en aterrizar en Santiago. Luego intervino a través de su consultora Numen en el proceso constituyente con encuestas falsas, mentiras y difamaciones. Otro legislador socialista, Juan Santana, solicitó al Servicio Electoral (Servel) que aclare si Cerimedo desempeñó algún papel en los últimos comicios. La petición se basó en la denuncia que en julio de 2025 hizo la entonces candidata presidencial de derechas, Evelyn Matthei, sobre ataques en las redes que la llevaron a denunciar al partido de Kast.

Cerimedo es a su vez investigado por la trama que derivó en un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, el 8 de enero de 2023. Su relación con la ultraderecha brasileña se despliega al más alto nivel. El pasado 23 de julio, en momentos que tal vez ya planificaba el femicidio, el consultor participó de un programa en vivo en la red con el exdiputado Eduardo Bolsonaro, prófugo de la justicia, dos días después de que su hermano, el senador y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, citara información falsa sobre las urnas electrónicas en una reunión con embajadores en Brasilia. Ambos conversaron durante aproximadamente una hora y volvieron a plantear sospechas similares a las que había deslizado Jair Bolsonaro en 2022. Cerimedo y su interlocutor hicieron a su vez suyas las acusaciones lanzadas por Donald Trump de un posible fraude en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos del próximo noviembre.

"Es asesor de varios presidentes de América Latina. El tema central es que aquí hemos denunciado que fomenta la difusión de noticias falsas", dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La Derecha Diario es parte de esta red". El mismo grupo "opera en México" y "está vinculado con alguna agencia de los Estados Unidos".

Negre se despega

Javier Negre dijo al diario Clarín de Buenos Aires que Cerimedo ya no tiene relaciones con La Derecha Diario. Le ha vendido el 50% de las acciones que poseía y Negre es ahora el único dueño del portal. "No usaba el medio para nada. Alguna vez pedía alguna nota, firmaba algún artículo, pero él estaba muy centrado en sus labores de asesoría en Bolivia, viviendo allá, y desde que se fue a Bolivia mi contacto fue menor. La última vez que le vi, si no recuerdo mal físicamente, fue en la gala de Mar-a-Lago". La revista Noticias no pasó por alto un dato sugerente: "La operación se formalizó recién cuando el consultor argentino estaba detenido en Bolivia".

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Un crimen llama a otro crimen

El hecho de que las andanzas regionales de Cerimedo queden por ahora interrumpidas debido a un intento de feminicidio obligó a algunos analistas argentinos a volver sobre un hecho espeluznante de octubre de 2025: el asesinato a balazos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, perpetrado por el ciudadano uruguayo Pablo Rodríguez Laurta. Después de matar a su esposa y su suegra, Rodríguez Laurta intentó regresar a su país. Cuando fue detenido salió a luz su historia personal: había sido fundador de la organización uruguaya Varones Unidos, un portal de corte misógino y antifeminista que organizaba charlas y actividades para referentes de la denominada "batalla cultural" libertaria. Compartía el mismo círculo político y digital que los creadores de La Derecha Diario. En Buenos Aires no dudan que era uno de sus fervorosos lectores.