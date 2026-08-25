Dos desaparecidos y más de 40 heridos por el paso de un tornado en el sur de Francia

Más de 40 personas han resultado heridas y 15 de ellas han tenido que ser hospitalizadas tras el paso de un tornado que también deja dos personas desaparecidas desde la tarde del lunes en la localidad de Pomas, en el departamento del Aude, en el sur de Francia.

En cuanto a las dos personas que buscan los servicios de rescate centrándose en los escombros de una vivienda --información desvelada por fuentes de la investigación citadas por la televisión francesa BFMTV--, la secretaria general de la prefectura del Aude, Emmanuelle Plantier-Lemarchand, señalaron el lunes que "las operaciones para esclarecer las dudas continuarán durante toda la noche" con importantes recursos.

15 hospitalizados

Mientras, la propia prefectura, perteneciente a la región de Languedoc-Rosellón, ha comunicado en un breve informe difundido en redes que "41 personas han sido trasladadas al punto de reunión de víctimas, incluyendo 15 que han sido evacuadas a un hospital".

En el mismo, la autoridad departamental ha cifrado en 300 las viviendas afectadas por el tornado, una situación ante la cual "se están llevando a cabo operaciones para asegurar los edificios, especialmente las plantas bajas de las viviendas más afectadas, para prevenir cualquier riesgo de derrumbe". Además, varias carreteras permanecen cerradas al tráfico.

Más de 120 bomberos han sido movilizados a la espera de la llegada de "refuerzos de departamentos vecinos (que) están en camino", según la prefectura del Aude, que agrega que "la gendarmería está desplegada para asegurar la zona y vigilará la región y sus alrededores durante toda la noche".

Paralelamente, ya solo los departamentos de Córcega del Sur y Alta Córcega están en alerta naranja por tormentas eléctricas durante la noche, según ha indicado Météo France en un último informe de la jornada en la que ha vuelto a reducir en dos los territorios en ese nivel, retirando Bocas del Ródano y Var de una lista que, horas antes, alcanzaba los 20 departamentos, repartidos principalmente en el centro y sur del país.

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Asimismo, se ha informado de que se han batido récords de velocidad del viento en el sureste. La estación de Pézenas-Tourbes, en el departamento de Hérault, ha registrado una ráfaga de 121 km/h, tres más que el récord anterior, establecido en agosto de 1999 con una ráfaga de 118,8 km/h. Mientras, en Vaucluse se registró una ráfaga de viento de 146,5 km/h. También hay récords mensuales en Béziers-Cap d'Agde, en el Aude, y en Salon-de-Provence (Bocas del Ródano).

Fuente: El Periódico