Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasTrotamundos escocés en TenerifeAyoze Pérez, ¿en la agenda del Barça?Alquileres en CanariasEstafa bancariaCaída de un drago en La Laguna
instagramlinkedin

Política internacional

Trump anuncia un aplazamiento de tres días de los aranceles de EEUU contra Canadá

Mark Carney confirma la prórroga, pero reconoce que "queda mucho trabajo por hacer"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Europa Press/Contacto/Samuel Corum

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un aplazamiento de tres días a la imposición de aranceles del 50% contra Canadá, cuya entrada en vigor estaba prevista para este mismo jueves, tras un acuerdo según el cuál se retomaría la construcción del oleoducto Keystone XL, que uniría Nebraska (EEUU) y Alberta (Canadá).

"He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, cuya entrada en vigor estaba prevista para mañana por la mañana durante un periodo de tres días, dado que Canadá y Estados Unidos, a la espera de que se ultimen los documentos, han llegado a un acuerdo", ha anunciado en redes el magnate republicano.

El anuncio respondería a la reanudación de los trabajos sobre el oleoducto Keystone XL, según Trump "enterrado hace tiempo por el 'adormilado' Joe Biden", su predecesor en la Casa Blanca. "Podría resurgir de entre los muertos", ha celebrado el presidente estadounidense.

Semanas de "intensas conversaciones"

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha confirmado este aplazamiento, que llega tras unas últimas semanas de "intensas conversaciones con Estados Unidos para abordar las cuestiones comerciales pendientes y ofrecer mayor seguridad y beneficios reales a las empresas, los trabajadores, los agricultores y las familias canadienses".

Señalando que, si bien "se han logrado avances sustanciales, aún queda mucho trabajo por hacer", Carney ha subrayado que, mientras "siguen en curso" las negociaciones con Washington, "Canadá sigue centrada en construir una economía nacional más fuerte, más independiente y más competitiva".

Los aranceles previstos por el Ejecutivo de Trump incluyen la imposición de un arancel del 50% a productos que van desde el vino hasta los palos de hockey y el cemento, así como el sector automovilístico, lo que podría llegar a suponer un impacto económico de 20.000 millones de dólares (17.280 millones de euros).

El Gobierno estadounidense justificó los gravámenes bajo el argumento de trato discriminatorio por parte de Canadá a exportaciones como automóviles, alcohol y productos lácteos, temas susceptibles de acaparar buena parte de las negociaciones.

Noticias relacionadas

Carney alegó entonces que esta decisión de la Administración Trump se enmarcaba en "una serie de acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos" descritas como "medidas y amenazas a la soberanía canadiense".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya se conocen las causas del desplome de un drago monumental en Tenerife: exceso de agua, un mal enraizamiento y el sobrepeso
  2. El BOE lo hace oficial: El Gobierno lanza ayudas de hasta 22.000 euros para reformar viviendas y mejorar la accesibilidad
  3. El Estado fuerza la suspensión del partido amistoso del Costa Adeje Tenerife en Marruecos ante la actual situación política y social
  4. Un vecino de Tenerife, detenido en un operativo de la Guardia Civil en un festival de Asturias
  5. Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ordena medidas urgentes de seguridad en un edificio abandonado de la Rambla
  6. Una unidad 'desatascadora' del Cabildo desbloquea los 7 megaproyectos clave de Tenerife
  7. No son solo tres puntos
  8. Desalojan un hotel en Costa Adeje tras incendiarse un vehículo

Descubre dónde repostar la Gasolina 95 más barata en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este miércoles 19 de agosto

Descubre dónde repostar la Gasolina 95 más barata en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este miércoles 19 de agosto

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

Hasta 31 grados, nubes y viento fuerte en las cumbres este miércoles en Tenerife

Hasta 31 grados, nubes y viento fuerte en las cumbres este miércoles en Tenerife

Jesús Álvarez, un fichaje muy aplicado

Jesús Álvarez, un fichaje muy aplicado

El tiempo en Villa de Mazo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Villa de Mazo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Vilaflor de Chasna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Vilaflor de Chasna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en La Victoria de Acentejo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en La Victoria de Acentejo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Valverde: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Valverde: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto
Tracking Pixel Contents