La política económica ultraliberal de Milei provoca el cierre de más de 30.000 empresas desde el inicio de su presidencia

"El lunes no vengan. Lamentablemente, la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica". Santiago Phelan jugó en la selección argentina de rugby, conocida como Los Pumas. Luego fue su entrenador, y más tarde se asoció con Armando Anasal para fundar la textil Will Der, que producía indumentaria deportiva para marcas como Adidas, Puma, Fila y New Balance. La política económica de Javier Milei, que privilegia las importaciones y el dólar barato, hizo inviable la continuidad, al igual que las 30.633 compañías que cerraron desde que asumió la ultraderecha en diciembre de 2023. Phelan no pudo terminar su mensaje. Lloró igual que los trabajadores. Anasal tomó la palabra. "Los que pudieron votar a este Gobierno, ¿a dónde nos llevó? Con los anteriores todos sufrimos y nos peleábamos por otras cosas, pero teníamos dinero en el bolsillo".

La escena tuvo lugar en la periferia bonaerense donde funciona buena parte de un sector textil que ha perdido 25.683 empleos. Su capacidad instalada es del 42%. Más de la mitad de las máquinas están apagadas. Para el propio ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, el "mejor de la historia", según Milei, el declive resulta irrelevante. "Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque es un robo, los que teníamos posibilidades de viajar o algo... comprábamos afuera".

Las situaciones como las de la textil Will Der se repiten. En mayo cerraron 2.371 empresas, lo que supuso una caída mensual del 0,49%. El rubro manufacturero se ha quedado con 90.000 asalariados menos que aportaban al fisco mientras avanza la informalidad fabril. A este ritmo, señalan los especialistas, pronto se quebrará el techo de las 31.000 firmas que dejen de funcionar. Las conclusiones forman parte un informe divulgado por la fundación Fundar sobre la base de los números de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Se consigna allí además que la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas se redujo un 4,18% durante el último mes analizado, y eso representa una pérdida de 411.613 puestos desde que Milei inició su presidencia. Esto equivale a 450 trabajadores menos por día.

La Unión Industrial Argentina (UIA) habló de una situación de "extrema fragilidad". Lo mismo dijo un informe de Tetchint, el principal grupo industrial de este país. "El deterioro es generalizado", señaló al respecto Fundar. Quince de los 18 sectores económicos registraron caídas respecto del mes anterior. Todas las provincias muestran mayores problemas respecto de noviembre de 2023, con excepción de Neuquén, donde la explotación de hidrocarburos muestra un crecimiento extraordinario, aunque genera muy poco empleo. El dólar barato y la caída del consumo, cercano a los 20 puntos a partir de la llegada del anarcocapitalista al poder, han acabado con empresas asentadas desde hacía años. Peabody, un conocida fabricante de electrodomésticos, decidió abandonar el país después de 16 años de actividad, desmanteló su maquinaria y la trasladó a Paraguay. Una de las paradojas de estos tiempos es que la ola de importaciones proviene de China. La ofensiva de EEUU en Argentina no ha logrado frenarla.

Mercadillo informal en Villa Fiorito, a las afueras de Buenos Aires. Aumenta el número de argentinos que se dedican a la economía informal ante el cierre de empresas y destrucción de empleos. / LUIS ROBAYO / AFP

Dos economías

La inflación retrocede porque las ventas han caído estrepitosamente. Los precios mayoristas de julio tuvieron apenas un aumento del 0,8% y Milei no se demoró en auto celebrarse. Pero los otros datos muestran una economía cada vez más partida en dos. Mientras la minería, los hidrocarburos, la agricultura y la llamada economía del conocimiento concentran inversiones de gran escala o auguran su ampliación, sin la necesidad de mucha mano de obra, buena parte del entramado empresario se achica de manera sostenida. Los datos son apabullantes: entre 2011 y 2025, el PIB industrial por habitante se contrajo 28%. En ese período no se ha creado empleo formal a pesar del aumento en 15 puntos de la población. Se cierran muchas más empresas de las que abren.

Los que pierden sus empleos entran al mundo de la informalidad y la mora. Comienzan una nueva vida, la de endeudados. Según el diario Clarín, 20 millones de personas tienen problemas para pagar las deudas contraídas con bancos, tarjetas de crédito o las billeteras virtuales. De ese total, seis millones ya son morosos crónicos que han contraído deudas para pagar alquileres o servicios públicos, que ya se llevan el 15% de un salario. Cuando se retiró el impopular presidente Alberto Fernández era del 6%. Una reciente encuesta de la consultora Zentrix informa que al 61% de los entrevistados le alcanza el dinero hasta el día 20 del mes. A ese grupo se suma otro 24,3% que logra llegar a fin de mes, aunque sin capacidad de ahorro. Tan solo el 13% de los consultados afirmó que puede cubrir sus gastos y guardar una parte de sus ingresos.

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La reelección en peligro

La pérdida del trabajo, el endeudamiento y la crisis del consumo profundizan la impopularidad del Gobierno. "La reelección de Milei, que hasta hace seis meses se daba por asegurada, sobre todo después de la excelente elección parlamentaria del año pasado, empieza a ser más dudosa. Comienza a pensarse que hay una posibilidad de que no se dé. Y las encuestas empiezan a insinuar ese fenómeno", señaló este martes Carlos Pagni, el principal analista político del diario La Nación. "La gestión presidencial tocó su nivel más bajo desde hace más de un año y la imagen negativa del presidente trepó al 58,5%. Pero el desgaste no encuentra destinatario: la principal figura opositora arrastra un rechazo casi idéntico, ninguna figura del propio oficialismo ofrece recambio y la proyección hacia 2027 se dibuja, por ahora, sin ganadores claros", consignó al respecto Zentrix.