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Guerra en Oriente Medio

Irán evalúa atacar objetivos militares en Europa si Trump intensifica la guerra, segun el 'Financial Times'

Una mujer iraní ondea una bandera del país en Teherán.

Una mujer iraní ondea una bandera del país en Teherán. / EFE

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EFE

Londres

Irán contempla atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si el presidente Donald Trump intensifica la guerra, según revela este miércoles el diario Financial Times (FT).

Dos fuentes del régimen de Teherán declararon al rotativo que las fuerzas iraníes han analizado la opción de atacar activos estadounidenses en el sureste de Europa, como Bulgaria, que el mes pasado aprobó el uso de su base aérea de Bezmer para aviones de reabastecimiento de EEUU.

Una de las fuentes añadió que Chipre --donde una base aérea británica fue alcanzada por un dron el pasado marzo-- también figuraba entre los posibles objetivos de represalia ante cualquier nueva ofensiva estadounidense. Las mismas fuentes señalaron que las fuerzas iraníes han evaluado además la posibilidad de atacar cables submarinos de fibra óptica en el estrecho de Ormuz en caso de una escalada del conflicto.

El FT resalta que estas amenazas reflejan el espíritu desafiante en Teherán, donde muchos miembros del régimen consideran que la reanudación de la guerra es una cuestión de tiempo.

Trump afirmó el martes que no había conversaciones en curso ni programadas con Teherán en medio de un estancamiento del diálogo para poner fin a la guerra en Irán que empezó el pasado febrero.

Más allá

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y otros mandos militares han advertido que, en cualquier nuevo conflicto a gran escala, Irán iría más allá de su estrategia anterior --que consistía en atacar activos militares, instalaciones energéticas y otras infraestructuras estadounidenses en Oriente Medio-- para centrarse en objetivos más lejanos, añade el diario.

El mes pasado, la Guardia Revolucionaria amenazó al Reino Unido debido al uso estadounidense de bases militares británicas, al afirmar que "cualquier base utilizada para lanzar un ataque contra territorio iraní será considerada un objetivo legítimo".

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Según algunos expertos, Irán podría desplegar misiles balísticos de medio alcance --como los de la serie Shahab-- contra activos estadounidenses en el sur y sureste de Europa.

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