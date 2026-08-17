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Sentencia polémica

El Supremo de Rusia ratifica el veto al único partido pacifista a participar en las elecciones legislativas

El fundador de Yabloko asegura que la decisión "evidencia una profunda crisis en el sistema político ruso" y "una falta de visión sobre el futuro"

El líder de Yabloko, Nikolai Rybakov, comparece ante los medios tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de Rusia.

El líder de Yabloko, Nikolai Rybakov, comparece ante los medios tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de Rusia. / MAXIM SHIPENKOV / EFE

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Europa Press

Madrid

La sala de Apelaciones del Tribunal Supremo de Rusia ha ratificado este lunes la decisión de vetar a la lista del partido Yabloko, la única formación política en contra de la guerra de Ucrania, de las elecciones legislativas del próximo septiembre en el que se renovará la Duma. Según ha informado Yabloko, el alto tribunal ruso ha confirmado que sus candidatos quedan fuera de las elecciones de dentro de un mes tras atender la denuncia del partido ultraconservador Rodina por presunta financiación irregular. El partido ha anunciado que presentará una denuncia ante la Presidencia del Supremo ruso.

"La descalificación de Yabloko de las elecciones constituye un acontecimiento político significativo, que evidencia una profunda crisis en el sistema político ruso y una falta de visión sobre el futuro deseado", ha indicado el fundador de la formación socioliberal, Grigori Yavlinski, en su propios canales de comunicación. "Lo verdaderamente importante es el apoyo público genuino a nuestra postura, no los resultados electorales anunciados oficialmente. Los escaños en la Duma Estatal no son lo más importante; hay asuntos mucho más significativos en este momento", ha afirmado, reiterando que el partido ha logrado "en gran medida" su objetivo de trasladar al pueblo ruso su postura.

En la misma línea, el presidente del partido, Nikolai Ribakov, ha señalado que con este proceso "el mundo entero sabe cuántas personas en Rusia desean la paz, quieren vivir con normalidad y criar a sus hijos bajo un cielo tranquilo en su propio país". Este lunes, al menos 35 seguidores del partido han sido detenidos cuando querían asistir a la audiencia de apelación ante el Tribunal Supremo ruso, que debía dirimir la participación electoral de Yabloko ante las denuncias presentadas en los últimos días y la decisión en primer instancia de vetar su concurrencia en los comicios.

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En la vista judicial el propio líder del partido ha defendido que "no existe motivo alguno" para excluir a sus candidatos, apuntando que las denuncias por supuesta "financiación extranjera" son una "mentira". Ribakov ha subrayado que si se sigue la misma lógica "todos los partidos deberían ser descalificados de las elecciones". "Especialmente Rusia Unida. Y las elecciones se cancelarán", ha dicho sobre la formación del presidente ruso, Vladimir Putin.

Fuente: El Periódico

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