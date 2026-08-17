Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta en CandelariaTiempo en CanariasAcelerar obras en CanariasCD TenerifeLa Pamela de TejinaTuristas se bañan en la plaza de EspañaMarruecos se expande sobre el SáharaCae un drago en La LagunaGas de la risa
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev.

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev. / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ataque de calor en Santa Cruz de Tenerife: una veintena de turistas convierte la Plaza de España en una piscina pública improvisada
  2. Susto en Tenerife: el drago de más de 10 metros de la Catedral de La Laguna se viene abajo sin causar heridos
  3. Tenerife se vuelca con la Virgen de Candelaria en una jornada marcada por el calor
  4. Multa de 3.005 euros aunque respeten la velocidad, pero no contar con este documento obligatorio para la circulación: la DGT extrema la vigilancia de los vehículos tinerfeños durante el 15 de agosto
  5. El Tablado en Güímar: un sueño marinero
  6. Nuevo paso para expandir Santa Cruz de Tenerife sobre los terrenos de la Refinería: las administraciones firman un convenio para diseñar la ciudad
  7. Fiesta de la Pamela de Tejina 2026: conoce todos los detalles
  8. El fichaje del CD Tenerife que ha conquistado a Cervera: 'Me ha sorprendido para bien; hace más cosas de las que yo pensaba y las hace bien

El tiempo en Villa de Mazo: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Villa de Mazo: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Vilaflor de Chasna: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Vilaflor de Chasna: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en La Victoria de Acentejo: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en La Victoria de Acentejo: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Valverde: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Valverde: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Vallehermoso: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Vallehermoso: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Valle Gran Rey: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Valle Gran Rey: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

Aplatanado

Aplatanado

Tras César, sus ruinas…

Tras César, sus ruinas…
Tracking Pixel Contents