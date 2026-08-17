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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Irán dice que su postura "defensiva" se convertirá en "ofensiva" y adelanta "sorpresas estratégicas" para "el enemigo"
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Irán dice que su postura "defensiva" se convertirá en "ofensiva"
Irán ha asegurado que su "postura defensiva" adoptará un carácter "ofensivo" y ha advertido de "sorpresas estratégicas" para "el enemigo", cuando este lunes expira el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos que establecía un alto el fuego y un periodo de 60 días para resolver cuestiones pendientes.
En una entrevista con la televisión iraní recogida este lunes por la agencia IRNA, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) abogó la noche del domingo por una "reorganización, modernización y desarrollo de la doctrina de defensa de la República Islámica".
"De ahora en adelante, toda acción que emprendamos, incluso si es defensiva, debe tener un carácter ofensivo", aseveró el subcomandante de la IRGC para Asuntos Políticos, Yadollah Javani, antes de señalar que las fuerzas armadas iraníes "adoptarán enfoques transformadores".
La segunda fase del plan de paz para Gaza
La delegación mediadora del movimiento islamista palestino Hamás ha confirmado este domingo al enviado estadounidense para Oriente Próximo, Jared Kushner, su compromiso con el comienzo de la segunda fase del plan de paz trazado para la Franja de Gaza por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que contempla el desarme de las milicias palestinas, la retirada israelí del enclave, y el traspaso de poderes a una nueva administración palestina para comenzar la reconstrucción de la zona.
Un ministro israelí llama a asesinar "entre 30 y 40 personas cada noche" en Gaza
El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista y exconvicto Itamar Ben Gvir, llamó públicamente al asesinato de entre "30 y 40 personas" cada noche en Gaza, en un pódcast publicado en las últimas horas con Rom Braslavski, quien fuera rehén de Hamás en la Franja. "Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas", dijo Ben Gvir, que habitualmente alardea de vulnerar derechos de los palestinos ciudadanos de Israel y los reos de Cisjordania y Gaza detenidos en el país.
Irán ofrece 30.000 dólares por matar o capturar a soldados de EEUU
El Ejército de Irán anunció este domingo una recompensa equivalente a 30.000 dólares (unos 26.000 euros) a cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, con una prima que se duplicará si la acción es llevada a cabo por una mujer. "Si un ciudadano iraní mata o captura y entrega a un soldado invasor estadounidense, recibirá por parte del Ejército de la República Islámica de Irán una recompensa equivalente a 30.000 dólares", afirmó el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, según informó la agencia IRNA.
4.346 muertos desde el inicio de la ofensiva israelí
Al menos 4.346 personas han muerto en el Líbano desde el inicio de la ofensiva del Ejército israelí el pasado 2 de marzo y en medio de una intensificación de los ataques de Israel contra el país mediterráneo pese a los esfuerzos para implementar un acuerdo de paz alcanzado a finales de junio. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés dijo en un escueto comunicado que "el saldo total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 16 de agosto es de 4.346 muertos y 12.301 heridos".
Kushner llega a Egipto para abordar el plan de Gaza de Trump en medio de las reuniones con Hamás
Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este domingo en una visita no anunciada a Egipto y se reunió con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, en una jornada en la que se intensificaron los contactos con Hamás para la aplicación del plan de 15 puntos de Trump, una hoja de ruta que Israel rechazó.
Kushner se reunió en la ciudad mediterránea de Al Alamein con Al Sisi en presencia del ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, y del jefe de la Dirección General de Inteligencia, Hasan Rashad, quien horas antes había recibido a una delegación del movimiento palestino Hamás encabezada por su líder, Jalil al Haya, informó el portavoz de la Presidencia egipcia, Mohamed al Shenawy, en un comunicado.
Muere un menor palestino de 14 años en un ataque de Israel en Jan Yunis, en el sur de Gaza
Un adolescente palestino ha muerto a causa de un ataque perpetrado en la madrugada de este domingo por el Ejército de Israel contra Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.
Se trata de un joven de 14 años identificado como Suhail Masud Shaluf, cuyo cuerpo ha sido recuperado por equipos de la Media Luna Roja palestina, según informa la agencia de noticias WAFA.
El menor ha muerto al sucumbir a las heridas después de las fuerzas israelíes abrieran fuego contra esta localidad, dejando al menos otras tres personas heridas.
Un equipo de Hamás llega a Egipto para abordar la 'hoja de ruta' de la Junta de Paz rechazada por Israel
Una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se encuentra en El Cairo, Egipto, para abordar con los equipos negociadores, la 'hoja de ruta' acordada con la Junta de Paz, que incluye su desarme y la retirada del Ejército de Israel de las zonas ocupadas en Gaza.
Así lo ha indicado su portavoz Hazem Qassem, en una escueta nota difundida por el diario 'Filastin' en la que no precisa si a los encuentros asistirán representantes de los otros dos países mediadores, esto es, Qatar y Turquía.
"Las reuniones con nuestros hermanos en Egipto se enmarcan en la continuación de los esfuerzos diplomáticos del movimiento con los mediadores", ha señalado, antes de indicar que el objetivo de Hamás será "informarles de las violaciones cometidas" por las fuerzas israelíes y garantizar que Israel "se adhiera a la 'hoja de ruta' acordada con la Junta de Paz" impulsada por Estados Unidos.
Israel anuncia la muerte de un supuesto alto cargo de Hezbolá en un ataque contra el sur de Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este domingo la muerte de un presunto alto cargo del partido-milicia chií Hezbolá en un ataque perpetrado en la víspera contra la localidad de Deir ez Zaharani, en el sur de Líbano.
Se trata de un hombre identificado como Abú Hasán Alaa, descrito como "alto comandante de la unidad 'Badir' de la organización terrorista Hezbolá", ha indicado en un comunicado un protavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
El ataque de las fuerzas israelíes contra este muncipio de la goberanción libanesa de Nabatiyé ha tenido lugar este sábado, pese al acuerdo marco alcanzado entre las partes, además de Estados Unidos, el pasado junio, que contempla un alto el fuego.
Irán acusa a dos diplomáticos franceses de "infiltración e injerencia"
El Ministerio de Inteligencia de Irán acusó este sábado a dos diplomáticos franceses de participar en una operación de "infiltración e injerencia" y advirtió al Gobierno de Francia de que deberá responder por las actividades de sus representantes en el país. El Ministerio informó en un comunicado de que detectó "la presencia ilegal de dos diplomáticos franceses en un lugar de reunión clandestino durante la investigación de uno de los casos importantes de infiltración e injerencia extranjera y mientras ejecutaban una orden judicial para detener a dos de los acusados del caso", según informó la agencia Tasnim.
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