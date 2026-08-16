Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta en CandelariaTiempo en CanariasAcelerar obras en CanariasCD TenerifeLa Pamela de TejinaTuristas se bañan en la plaza de EspañaActualidad de Marruecos
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev.

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev. / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tenerife se prepara para temperaturas de hasta 34 ºC este viernes con fuerte viento y calima
  2. Tres terremotos se registran cerca de Tenerife durante la madrugada de este viernes
  3. El Gobierno de Canarias iniciará en septiembre el 'camino' para decidir el uso del antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife que el Puerto pretendía demoler
  4. Desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en Tenerife: cuatro personas ingresan en prisión provisional
  5. Multa de 3.005 euros aunque respeten la velocidad, pero no contar con este documento obligatorio para la circulación: la DGT extrema la vigilancia de los vehículos tinerfeños durante el 15 de agosto
  6. Fiesta de la Pamela de Tejina 2026: conoce todos los detalles
  7. El aeropuerto Tenerife Norte afronta una gran transformación con una inversión de 313 millones para modernizar sus instalaciones
  8. La Laguna prepara un amplio dispositivo de limpieza para la Fiesta de la Pamela de Tejina

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

Multas de 500 euros y pérdida de 4 puntos por este detalle en el interior del vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Multas de 500 euros y pérdida de 4 puntos por este detalle en el interior del vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Los precios de la gasolina 98 y 95 más económicos este domingo 16 de agosto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Los precios de la gasolina 98 y 95 más económicos este domingo 16 de agosto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Tenerife afronta este domingo con lluvias débiles en el norte y hasta 29 grados

Tenerife afronta este domingo con lluvias débiles en el norte y hasta 29 grados

Puente sin fundamento

Puente sin fundamento

Molowny, Pascual Calabuig, Messi… y Pedri

Molowny, Pascual Calabuig, Messi… y Pedri

Pelea entre moros y cristianos en Barlovento

Pelea entre moros y cristianos en Barlovento
Tracking Pixel Contents