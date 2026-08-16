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Al menos doce muertos y diez heridos al volcar un autobús en Hungría

Péter Magyar, que no ha dado más detalles sobre el siniestro, ha trasladado en el mismo mensaje sus "más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas y su agradecimiento a los equipos que participaron en las labores de rescate

Autobús en la frontera entre Hungría y Serbia.

Autobús en la frontera entre Hungría y Serbia. / Europa Press

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MADRID

Al menos doce personas han muerto y otra decena han resultado heridas en la madrugada de este domingo en un accidente de autobús en Hungría, ha anunciado el primer ministro del país, Péter Magyar.

"Doce personas fallecieron y al menos diez resultaron gravemente heridas anoche cuando un autobús polaco cayó a una zanja en la autopista M3", ha informado en sus redes sociales.

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El dirigente, que no ha dado más detalles sobre el siniestro, ha trasladado en el mismo mensaje sus "más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas y su agradecimiento a los equipos que participaron en las labores de rescate.

Fuente: El Periódico

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