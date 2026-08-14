Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Cazas de la OTAN derriban un dron sobre Letonia

Cazas de la OTAN derribaron a primera hora de este viernes un dron sobre el noreste de Letonia que había entrado en el espacio aéreo como resultado de la guerra electromagnética de Rusia, informaron las Fuerzas Armadas del país báltico en un comunicado.

El derribo se produjo por cazas de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN en la región de Balvi.

Soldados y policías han sido enviados a buscar los restos del dron derribado.