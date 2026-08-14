Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Colonos ocupan y expulsan a palestinos de sus casas, los soldados israelíes lo permiten

Colonos israelíes incendiaron en abril las casas de los hijos del palestino Mahmud Tubasi, quince días después levantaron una tienda de campaña a 120 metros de distancia y a finales de julio, se quedaron con las viviendas. Los soldados israelíes declararon el área una 'zona militar cerrada' y hoy son ellos quienes las ocupan.

"Rociaron gasolina en la puerta de las dos casas —no solo de una— y les prendieron fuego. Mis hijos estaban dentro y apagaron el fuego", dice a EFE Tubasi, de 60 años y quien reside desde el 22 de julio en la casa de otro familiar también en Yalud, aldea localizada en el sur de Nablus (Cisjordania ocupada).

Según relata, los colonos de la tienda -de unos 15 a 25 años- comenzaron a lanzar piedras contra sus ventanas cada noche, destrozaron sus cultivos pastoreando sus ovejas y a mediados de julio, les cortaron la luz y el agua. Poco a poco, sin comida, sin medicinas y sin poder salir, su situación se volvió desesperada.

El 22 de julio, relata, dos colonos armados, de unos 50 años, se acercaron a las familias y les dijeron: "Tienen una hora. O se van sanos y salvos -les garantizamos su seguridad-, o mueren aquí y no nos hacemos responsables".