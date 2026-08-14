Buenos Aires bien vale un café en una cripta

El cementerio de la Recoleta está enclavado en el Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires, y carga con un linaje aristocrático puesto en entredicho en 1976 cuando los militares tomaron el poder en Argentina y retiraron el féretro plebeyo de Eva Perón de la residencia presidencial. La revancha de Evita ha sido política de una manera muy especial: la cripta familiar que la alberga se convirtió en un paseo obligado de los turistas que recorren el camposanto. Ellos ven la arquitectura funeraria mientras son vistos por los que viven en los apartamentos de las calles Vicente López, Azcuénaga y Junín que rodean ese espacio inaugurado en 1822, cuando Buenos Aires era apenas un conjunto de manzanas ubicadas a unos cuatro kilómetros. Todo está muy cerca para unos y otros. Ahora, las autoridades de la ciudad quieren profundizar esa aproximación aprovechando una cripta abandonada para ubicar una cafetería y una tienda de souvenirs. La decisión sorprende por su audacia. En el interior de los cementerios históricos como los de Londres o París, donde están enterradas figuras de la talla de Marx y Rimbaud, entre tantas, están prohibidos los locales comerciales. El turismo no está reñido con el carácter estrictamente patrimonial, religioso y de recogimiento. Sin embargo, no entran los negocios entre tumbas, por más memorables que sean. Ese límite carece de relevancia para el alcalde Jorge Macri, primo del expresidente y magnate Mauricio Macri, quien inició su carrera política en 2007 en el mismo cargo.

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha llamado a licitación pública para que una vieja cripta familiar pueda ser alquilada para la "explotación de carácter oneroso". Nada mejor que un café entre bóvedas que a veces preservan los oropeles de alguna familia adinerada o son carcomidas por el olvido. Una de ellas es la que perteneció a la familia Girado. Los vecinos de los apartamentos de la calle Junín pueden observar su deterioro. Ni siquiera su vecindad con el monumento de una familia patricia la ha salvado de la destrucción. "En tiempos de crisis y para generar ingresos, el Gobierno porteño decidió avanzar con un proyecto que apunta a un público de nicho, interesado en comer una pastafrola o tomar un café de especialidad o degustar un sándwich de mortadela entre las tumbas", ironizó el portal La Política Online. La Asociación de Amigos de la Recoleta puso el grito en el cielo. "Estamos a favor de que una bóveda abandonada se destine a un centro de difusión e información cultural" pero "no consideramos adecuada la actividad gastronómica prevista en la licitación, ni siquiera bajo la modalidad de take away sin mesas ni sillas".

1.800 personas por día

Si algo define la fisonomía circundante del cementerio es la cantidad de cafeterías, restaurantes, pizzerías y kioscos que funcionan día y noche. A partir de la decisión tomada por la alcaldía, un primer comercio atravesará la pared que separa a los vivos de los muertos. Jorge Macri ha lanzado una campaña de "mano dura" contra los trapitos, como se llaman a los cuidadores de carros que se estacionan en la vía pública que exigen dinero a cambio de resguardarlos. Los trapitos de La Recoleta han sido unos de los primeros en conocer el rigor policial, como aquellas personas que duermen en las calles de un barrio con tanto pedigrí y visitantes del exterior.

Para el macrismo, la ciudad es una oportunidad de negocios y por eso la construcción de edificios modifica el perfil de algunos barrios tradicionales que se distinguen por sus casas de techos bajos. El cementerio de la Recoleta se abre a la posibilidad de ser "explotado" con el mismo criterio. Unas 1.800 personas lo visitan a diario, más de medio millón por año, y ese flujo podría ser mayor si a la curiosidad por ver tumbas como las de Evita o de Domingo Faustino Sarmiento, el padre de la escuela pública, tiene a su vez el añadido de una ligera degustación inspirada en los hombres y mujeres que alguna vez definieron el perfil de los pudientes argentinos.

Tomar un café o, tal vez, una comida al paso, pero también comprar un regalo que le recuerde al turista los misterios insondables de la necrópolis. El primer experimento comercial tendrá un permiso de cinco años. El emprendedor deberá pagar un alquiler de unos 1.000 euros mensuales, así como un 20% de las ganancias derivadas de una actividad que no concluye con la caída del sol. A la Recoleta se puede acceder de noche.

Noticias relacionadas

Nadie se atreve a descartar que si la experiencia resulta exitosa se expanda al cementerio de Chacarita, ubicado a unos 12 kilómetros. Si bien se trata del camposanto "natural" de los habitantes capitalinos, también tiene sus atractivos históricos. Ahí descansan Carlos Gardel y Juan Domingo Perón, el líder político muerto en 1974 y a quien 13 años más tarde un grupo parapolicial le cortó las manos y robó su sable, recordatorio de que en Argentina la discordia política no concluye con la muerte.