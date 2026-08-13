Un juez federal desestima la demanda de la Administración Trump contra Harvard por antisemitismo

Un juez federal de Boston desestimó este jueves la demanda de la Administración de Donald Trump contra la Universidad de Harvard por antisemitismo, dando un revés a la estrategia de la Casa Blanca de retirar subvenciones a la institución basándose en la supuesta violación de normas civiles contra la discriminación.

El magistrado Richard G. Stearns argumentó que la demanda, interpuesta el pasado marzo, se centraba en incidentes "aislados" ocurridos en el curso 2023-2024, al calor de las protestas contra la guerra en Gaza sucedidas tras los ataques de Hamás contra Israel, y solo en tres incidentes de marzo de 2025, indica el diario Harvard Crimson.

En su fallo, Stearns señaló que, "sin menospreciar cualquier preocupación derivada de esos sucesos", fueron "demasiado aislados" como para respaldar las alegaciones del Gobierno sobre un "incumplimiento institucionalizado" del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación en programas subvencionados federalmente.

La demanda, que Harvard había pedido desestimar en mayo, se dio en el contexto de la disputa legal entre la prestigiosa universidad, integrada en la red de las 'Ivy League' de Estados Unidos, y el Gobierno de Trump.

Bloqueo de fondos federales

El Gobierno alegaba además que el antisemitismo campaba "con impunidad" en Harvard y que había una discriminación contra judíos e israelíes en la institución desde los ataques de Hamás contra Israel de 2023 y hasta la actualidad, extremo que el juez rechazó en su fallo.

En febrero de 2025, el Ejecutivo le envió una carta formal a Harvard exigiéndole supervisar sus admisiones, la contratación y la ideología de los estudiantes y el personal. Tras la negativa del centro, el Gobierno congeló más de 2.000 millones de dólares en fondos federales para la entidad por supuestamente llevar a cabo una política antisemita. Sin embargo, Harvard demandó a Trump y una jueza federal suspendió el bloqueo de fondos.

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En febrero, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó otra demanda contra la institución en la que le acusaba de ocultar información al Gobierno durante la investigación de su proceso de admisión para determinar "si sigue discriminando".