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Fallece a los 98 años el ex primer ministro chino Zhu Rongji

Tras ocupar diversos cargos económicos, fue alcalde y posteriormente secretario del PCCh en Shanghái entre finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990

Zhu Rongji.

Zhu Rongji. / EFE

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EFE

Pekín

PEl ex primer ministro chino Zhu Rongji, considerado uno de los principales artífices de las reformas económicas que aceleraron la apertura de China al exterior a finales del siglo XX, falleció este miércoles en Pekín a los 98 años, informó la agencia oficial Xinhua.

Zhu murió a las 11:06 hora local (03:06 GMT) después de que fracasaran los tratamientos contra una enfermedad, según un obituario publicado conjuntamente por el Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), el Gobierno y otros órganos estatales.

Nacido en 1928 en Changsha, capital de la provincia central de Hunan, estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Tsinghua y se afilió al PCCh en 1949.

Tras ocupar diversos cargos económicos, fue alcalde y posteriormente secretario del PCCh en Shanghái entre finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, etapa en la que impulsó el desarrollo y la apertura de Pudong, uno de los principales proyectos de transformación económica de la ciudad.

En 1991 fue nombrado viceprimer ministro y dos años después asumió también la gobernación del Banco Popular de China (banco central), desde donde participó en las medidas para contener la inflación y el sobrecalentamiento de la economía.

Zhu ejerció como primer ministro entre 1998 y 2003, durante la presidencia de Jiang Zemin, y encabezó reformas del sistema fiscal y financiero y de las empresas estatales en una etapa clave de la transición de China hacia una economía de mercado.

Durante su mandato presidió además las negociaciones que desembocaron en la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, uno de los principales hitos de la apertura económica del país asiático.

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Zhu dejó el cargo de primer ministro en marzo de 2003 y desde entonces permaneció alejado de la primera línea política.

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