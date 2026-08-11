Terremoto
Exteriores informa de 164 españoles en paradero desconocido en Colombia, pero sin constancia de heridos o fallecidos
Albares pide a los españoles que están en el país o a sus familiares que contacten con la Embajada o el Consulado General para informar de su estado
EP
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este martes de que su departamento tiene contabilizadas a 164 personas de nacionalidad española desaparecidas en Colombia tras el terremoto que sufrió el país este lunes, pero que no tiene constancia de heridos ni fallecidos nacionales.
Así lo ha dicho el ministro en la rueda de prensa que ha ofrecido en Ceuta tras entrevistarse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, donde ha detallado que desde los servicios consulares ha podido establecer contacto con todos los españoles que saben que están en Colombia, salvo con 164.
En este contexto, ha pedido a los españoles que están en el país o a sus familiares que contacten con la Embajada o el Consulado General para informar de su estado.
Además, ha garantizado que la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) está a disposición del "pueblo hermano" de Colombia, igual que lo está también en Venezuela, donde ya se han contabilizado 56 españoles fallecidos y 136 desaparecidos tras el terremoto de hace unas semanas.
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