Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Monumento a Franco en Santa CruzTiempo en TenerifeCD TenerifeTodos los datos del eclipse solar en CanariasTerremoto en ColombiaGrandes superficies en Santa CruzHospital del NorteSucesos en TenerifeHomenaje a Pedri en Tegueste
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Una nueva ola de asaltos de colonos y militares israelíes deja más de 20 heridos en Cisjordania

Soldados israelíes detienen a palestinos para un control de seguridad.

Soldados israelíes detienen a palestinos para un control de seguridad. / ALAA BADARNEH / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros por cometer esta infracción al cruzar una calle: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los peatones tinerfeños
  2. Caen en el sur de Tenerife los responsables de una estafa millonaria con vehículos de alta gama
  3. La vuelta al cole en Canarias ya tiene fecha: así será el calendario escolar 2026/2027
  4. Terremotos en Canarias hoy: seísmos en las islas de El Hierro y Tenerife este lunes
  5. Thomas Scrubb, exjugador de La Laguna Tenerife, y su salida cargada de nostalgia: «Creo que merecía continuar; pero toca seguir adelante»
  6. Un coche cae desde tres metros a una huerta en Tenerife y deja a una persona atrapada
  7. Nervios en la línea de salida del CD Tenerife
  8. Tenerife prepara dos grandes simulacros de emergencia: maniobras volcánicas en la cumbre y protección patrimonial en La Laguna

Las icónicas piscinas naturales de El Caletón en Garachico: cómo morir de éxito

Las icónicas piscinas naturales de El Caletón en Garachico: cómo morir de éxito

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Ni médico ni futbolista: esta es la profesión con la que sueñan ahora los niños cuando sean mayores

Ni médico ni futbolista: esta es la profesión con la que sueñan ahora los niños cuando sean mayores

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Las cenizas de Pompeya revelan a qué olía la ciudad antes de la erupción del Vesubio hace 2.000 años

Las cenizas de Pompeya revelan a qué olía la ciudad antes de la erupción del Vesubio hace 2.000 años

Así se vive una jornada de verano en El Caletón

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

La patria que ya no da lecciones

La patria que ya no da lecciones
Tracking Pixel Contents