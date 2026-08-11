Oriente Próximo
Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Damasco
- Multa de 200 euros por cometer esta infracción al cruzar una calle: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los peatones tinerfeños
- Caen en el sur de Tenerife los responsables de una estafa millonaria con vehículos de alta gama
- La vuelta al cole en Canarias ya tiene fecha: así será el calendario escolar 2026/2027
- Terremotos en Canarias hoy: seísmos en las islas de El Hierro y Tenerife este lunes
- Thomas Scrubb, exjugador de La Laguna Tenerife, y su salida cargada de nostalgia: «Creo que merecía continuar; pero toca seguir adelante»
- Un coche cae desde tres metros a una huerta en Tenerife y deja a una persona atrapada
- Nervios en la línea de salida del CD Tenerife
- Tenerife prepara dos grandes simulacros de emergencia: maniobras volcánicas en la cumbre y protección patrimonial en La Laguna