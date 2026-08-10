Contra una refinería en Tatarstán
Al menos 12 muertos y 39 heridos tras uno de los ataques más mortíferos de Ucrania en Rusia
"El ataque masivo contra Nizhnekamsk continúa. Los ataques están dirigidos contra objetivos tanto industriales como civiles", indicó el alcalde de la ciudad, Radmir Beliáev
EFE
Al menos doce personas murieron y otras 39 resultaron heridas hoy tras un ataque de drones ucranianos contra la localidad de Nizhnekamsk de la república de Tatarstán, que tendría como objetivo la refinería local, según las autoridades y medios ucranianos.
"A consecuencia del ataque de drones enemigos contra Nizhnekamsk murieron 12 personas, 39 resultaron heridas. Todos los heridos reciben atención médica", informó el servicio de prensa del gobernador de Tatarstán, Rustam Minnijánov, citado por la agencia TASS.
Anteriormente el alcalde de Nizhnekamsk, Radmir Beliáev, escribió en su cuenta de MAX que "Tatarstán fue víctima de un nuevo ataque de drones".
"El ataque masivo contra Nizhnekamsk continúa. Los ataques están dirigidos contra objetivos tanto industriales como civiles", indicó, al añadir que "lamentablemente hay muertos".
Incluso antes de ser público el número de fallecidos, Minnijánov declaró duelo por las víctimas mortales.
Según los canales ucranianos Supernova+ y Exilenova+, los drones atacaron la refinería local.
Ambos medios publicaron vídeos tomados por vecinos de la localidad, en los que se ven columnas de humo en el horizonte.
Mientras, en la capital rusa, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó a lo largo de la noche del derribo de 23 drones en las inmediaciones de la ciudad.
En la sureña región de Rostov fueron derribados más de 70 drones ucranianos sobre la localidad de Kamensk-Shajtinsk y otros siete distritos, escribió en MAX el gobernador local, Yuri Slusar.
Vladislav Shapshá, gobernador de Kaluga -ubicada a poco menos de 200 kilómetros al sur de Moscú-, reportó el derribo de 16 drones, sin que hubieran víctimas o daños materiales.
Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 456 drones ucranianos de ala fija".
Fuente: El Periódico
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: miles de propietarios tendrán que quitar las terrazas hinchables de sus balcones y terrazas este verano
- Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
- La Aemet anuncia un cambio radical para este lunes en Tenerife: los termómetros bajan de los 30 grados y se esperan lloviznas
- Tragedia en Tenerife: muere un bañista tras ser rescatado del mar en La Tejita
- La Guardia Civil detiene antes de un nuevo golpe a ocho integrantes de una banda vinculada a 34 delitos en Tenerife
- Nuevo incendio en El Sobradillo: el fuego se localiza cerca de viviendas, pero no corren riesgo
- Avistan un tiburón en la costa de Tenerife
- El otro proyecto pendiente para cerrar el Anillo Insular por el norte: Tenerife busca 123 millones para la vía entre Icod y La Guancha