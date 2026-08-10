Al menos 12 muertos y 39 heridos tras uno de los ataques más mortíferos de Ucrania en Rusia

Al menos doce personas murieron y otras 39 resultaron heridas hoy tras un ataque de drones ucranianos contra la localidad de Nizhnekamsk de la república de Tatarstán, que tendría como objetivo la refinería local, según las autoridades y medios ucranianos.

"A consecuencia del ataque de drones enemigos contra Nizhnekamsk murieron 12 personas, 39 resultaron heridas. Todos los heridos reciben atención médica", informó el servicio de prensa del gobernador de Tatarstán, Rustam Minnijánov, citado por la agencia TASS.

Anteriormente el alcalde de Nizhnekamsk, Radmir Beliáev, escribió en su cuenta de MAX que "Tatarstán fue víctima de un nuevo ataque de drones".

"El ataque masivo contra Nizhnekamsk continúa. Los ataques están dirigidos contra objetivos tanto industriales como civiles", indicó, al añadir que "lamentablemente hay muertos".

Incluso antes de ser público el número de fallecidos, Minnijánov declaró duelo por las víctimas mortales.

Según los canales ucranianos Supernova+ y Exilenova+, los drones atacaron la refinería local.

Ambos medios publicaron vídeos tomados por vecinos de la localidad, en los que se ven columnas de humo en el horizonte.

Mientras, en la capital rusa, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó a lo largo de la noche del derribo de 23 drones en las inmediaciones de la ciudad.

En la sureña región de Rostov fueron derribados más de 70 drones ucranianos sobre la localidad de Kamensk-Shajtinsk y otros siete distritos, escribió en MAX el gobernador local, Yuri Slusar.

Vladislav Shapshá, gobernador de Kaluga -ubicada a poco menos de 200 kilómetros al sur de Moscú-, reportó el derribo de 16 drones, sin que hubieran víctimas o daños materiales.

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Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 456 drones ucranianos de ala fija".

Fuente: El Periódico