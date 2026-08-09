SEÍSMOS EN VENEZUELA
Venezuela agradece a España su disposición a acompañar al país en la reconstrucción tras los terremotos
El ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, ha mantenido este domingo una nueva conversación telefónica con José Manuel Albares, a quien ha trasladado su satisfacción por la voluntad de cooperación
EP
El ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, ha mantenido este domingo una nueva conversación telefónica con su homólogo español, José Manuel Albares, a quien ha trasladado su agradecimiento por la voluntad de cooperación de España durante la fase de reconstrucción de los devastadores terremotos del 24 de junio en el norte del país.
Las autoridades venezolanas cifraron a principios de semana en 6.125 los fallecidos por los dos terremotos de magnitud superior 7 en la escala de Richter, que además dejaron 60.992 heridos.
"Venezuela agradece el espíritu de solidaridad y disposición del Gobierno de España para acompañar a nuestro país en esta etapa de reconstrucción tras los terremotos", ha comentado Plasencia en redes sociales tras una llamada en la que ambos diplomáticos han abordado también asuntos bilaterales y oportunidades de cooperación dentro de la relativamente nueva realidad política de Venezuela, gobernada ahora por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos.
Cabe recordar que Albares mantuvo el pasado viernes otra llamada con el diplomático venezolano durante su viaje a la investidura del presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, para tratar los preparativos de la Cumbre Iberoamericana de noviembre en Madrid.
Fuente: El Periódico
- Multas de 80 euros por llevar el retrovisor bien regulado, pero hacer este gesto inofensivo al volante: la Guardiacivil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: miles de propietarios tendrán que quitar las terrazas hinchables de sus balcones y terrazas este verano
- Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
- La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias
- Avistan un tiburón en la costa de Tenerife
- La Asociación de Memoria Histórica llevará al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a los tribunales por el monumento a Franco
- La Bonoloto premia a Tenerife: un afortunado recibe más de 80.000 euros
- Tenerife Vaciada: Hoya de Pablos, Los Realejos