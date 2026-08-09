Irán traslada a EEUU su lista de condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Irán mantiene el pulso a Estados Unidos y ha planteado su lista de condiciones para reabrir el Estrecho de Ormuz, unas condiciones que no distan un ápice de lo reclamado por Teherán durante semanas, lo que disipa las esperanzas de que se reanude en el corto plazo la navegación por ese paso estratégico para el transporte mundial de petróleo y gas.

"Mientras Estados Unidos no cambie de comportamiento, el estrecho de Ormuz seguirá cerrado", advirtió este sábado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohamad Baqer Zolqadr, citado por medios iraníes.

Entre las condiciones señaladas, afirmó que Irán exige a Washington "poner fin definitivamente a la guerra de agresión" contra Teherán y sus aliados, así como levantar el bloqueo impuesto a sus puertos. Asimismo, exige el levantamiento de las sanciones estadounidenses, la liberación de sus activos congelados y "la indemnización integral" por los daños causados por la guerra desatada el 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Algunas de estas condiciones ya figuraban en un memorando de entendimiento firmado el pasado mes de junio por Washington y Teherán, que instauró un alto el fuego y permitió la reanudación del tránsito en Ormuz, al tiempo que abría el camino a la negociación del fin del conflicto. Sin embargo, la tregua se rompió a principios de julio, lo que provocó la reanudación de los bombardeos estadounidenses y de las represalias iraníes contra los aliados de Washington en Oriente Medio, y el consecuente cierre del estrecho.

Negociación con Omán

Ormuz, un paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos, permanece bloqueado por la república islámica, que ataca regularmente los barcos que pasan por el estrecho sin su autorización. Irán está negociando con Omán, país situado en la orilla opuesta del estrecho, un acuerdo para regular el tránsito de buques por esta vía. Según el ministro iraní de Exteriores, Abás Aragchí, las conversaciones entre ambos países "se acercan a su etapa final", pero subrayó que el eventual cierre de las negociaciones "no significa en absoluto que Ormuz vaya a reabrirse", pues todavía quedan por discutir otras condiciones y compensaciones que Teherán considera necesarias para permitir la reanudación del tránsito por la estratégica vía marítima.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el tránsito por Ormuz no tiene "nada que ver con la negociación entre Irán y Omán", y que "el enemigo está obligado a aceptar las condiciones iraníes para la reapertura del estrecho".

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El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos condenó este sábado lo que calificó como un "ataque hostil iraní con un misil contra un buque petrolero perteneciente a la ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi) cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, sin causar bajas". Posteriormente, la agencia marítima británica UKMTO dijo que un barco fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán en el estrecho, causando un incendio que fue apagado sin causar víctimas. No quedó claro si se trata del mismo barco.