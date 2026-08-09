Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Una nueva ola de asaltos de colonos y militares israelíes deja más de 20 heridos este sábado en Cisjordania

Más de una veintena de palestinos han resultado heridos por disparos, golpes o intoxicación de gases lacrimógenos en una nueva ola de asaltos protagonizada este sábado por colonos y militares israelíes en varias poblaciones de Cisjordania, escenario desde hace semanas de una nueva aceleración de estas incursiones.

El incidente más grave ha ocurrido en el sur de Hebrón, concretamente en la zona de Wad al Rajim, donde once palestinos han resultado heridos, uno de ellos por munición real, durante un asalto de colonos, según han informado organizaciones locales a la agencia oficial de noticias palestina Wafa y a la agencia palestina Safa.

Otros 15 palestinos han necesitado atención médica en la localidad de Tubas por inhalar gases lacrimógenos disparados por el Ejército israelí, según ha denunciado la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina.