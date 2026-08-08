Al menos tres muertos, entre ellos un niño, y varios heridos en un ataque ruso en las inmediaciones de Kiev

Al menos tres personas, entre ellas un niño, han fallecido y tres más han resultado heridas como consecuencia de una nueva ola de ataques rusos contra Kiev y sus alrededores, según han informado este sábado las autoridades ucranianas.

El jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha confirmado el balance de víctimas mortales y ha precisado que entre los heridos figura también un menor de edad.

El ataque ha provocado desperfectos en un edificio residencial, varios vehículos y otras instalaciones de la zona. Además se ha declarado un incendio en un inmueble no residencial, según las autoridades. Los servicios de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas para evaluar los daños y atender las consecuencias de los bombardeos.

"Rusia sigue aterrorizando a la población civil", ha denunciado Tkachenko en un mensaje en el que ha condenado los nuevos ataques contra la población.

La ofensiva ha comenzado poco después de la medianoche, cuando la Fuerza Aérea ucraniana alertó de la aproximación de varias oleadas de drones hacia Kiev y su área metropolitana. Las primeras explosiones se escucharon en la capital alrededor de las 0.45 horas (hora local), según ha recogido el diario Kyiv Independent. Apenas unos minutos después se ha registrado una nueva sucesión de explosiones. Ya de madrugada, mientras los equipos de rescate trabajaban para controlar los incendios provocados en Brovari, se escucharon nuevas detonaciones en Kiev y la Fuerza Aérea ha advertido de ataques con misiles balísticos contra la capital.

Intensificación de los ataques

Brovari, situado al este de Kiev, había sufrido recientemente otro importante ataque ruso que causó ocho muertos en una estación de tren. El nuevo bombardeo se produce mientras la localidad continúa recuperándose de aquella ofensiva, considerada una de las más graves sufridas en la zona desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala.

Los ataques contra Kiev y otras ciudades ucranianas se han intensificado durante los últimos meses en un contexto marcado por las dificultades de Ucrania para mantener una defensa aérea suficiente frente a los misiles balísticos rusos.

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La ofensiva de este sábado se produce además apenas dos días después de otro ataque de gran intensidad contra Kiev y su región, un bombardeo que dejó 17 muertos y cerca de 30 heridos, de acuerdo con las autoridades ucranianas. En aquella operación, Rusia lanzó 24 misiles balísticos y cuatro misiles hipersónicos, ninguno de los cuales habría sido interceptado por las defensas ucranianas, según informó la Fuerza Aérea del país.