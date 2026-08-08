El gran incendio en el oeste de Canadá se sale de control y fuerza la evacuación de más de 20.000 personas

Más de 20.000 personas han recibido orden de evacuación en las últimas horas en el oeste de Canadá tras la enorme progresión que ha registrado el incendio declarado el viernes en la región de la Columbia Británica.

El incendio se originó por la tarde, a unos 15 kilómetros al noroeste de Summerland, ubicada en el extremo suroeste del lago Okanagan, a unos 250 kilómetros al este de Vancouver, y lo que parecía un fuego controlado al principio ha acabado por acelerarse: las llamas han devorado solo en tres horas unas 5.000 hectáreas en el valle de Okanagan, una de las principales zonas vinícolas del país.

La superficie quemada por el llamado incendio de Bald Range, según la última actualización de las autoridades del municipio de Summerland, roza ya las 9.500 hectáreas y toda la zona se ha quedado sin electricidad mientras el primer ministro del país, Mark Carney, ha comparecido en redes sociales para ofrecer a las autoridades de la Columbia Británica toda la ayuda posible del Gobierno.

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La orden de evacuación afecta a los 12.000 residentes del municipio y a otras 8.000 personas más en el vecino municipio de Peachland y sus alrededores.