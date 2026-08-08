Colombia da un giro sobre el Sáhara Occidental y reconoce la soberanía de Marruecos

Colombia ha decidido dar un giro a su posición respecto al Sáhara Occidental y volver a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el territorio. El anuncio supone un cambio respecto a la política seguida durante el anterior Gobierno de Gustavo Petro, bajo cuyo mandato se habían restablecido las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, avanzó la nueva orientación diplomática tras mantener un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, quien se desplazó este viernes hasta Cali con motivo de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella.

«Vamos a construir un nuevo comienzo en las relaciones entre ambos países», manifestó Restrepo al referirse a la etapa que se abre entre Bogotá y Rabat.

Una nueva etapa entre Colombia y Marruecos

El Gobierno colombiano pretende que el acercamiento trascienda el terreno estrictamente diplomático. Restrepo señaló que ambas partes trabajarán para estrechar sus vínculos políticos y económicos, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de alcanzar en el futuro un acuerdo de libre comercio que favorezca las inversiones.

La decisión sobre el Sáhara Occidental será comunicada formalmente por las autoridades colombianas. El nuevo ministro de Exteriores, Omar Bula Escobar, adelantó que Bogotá hará pública su posición a través de un comunicado.

Escobar aseguró además que el Ejecutivo estará «encantado» de trasladar directamente al rey Mohamed VI el nuevo mensaje de Colombia y destacó el inicio de una relación «muy firme» con Marruecos, país al que también se refirió por su papel en África y en el mundo árabe.

Colombia prepara una visita oficial a Marruecos

Los contactos tendrán continuidad durante los próximos meses. Colombia se ha comprometido a realizar una visita oficial a Marruecos en noviembre, dentro de esta estrategia para profundizar en las relaciones bilaterales.

Desde Rabat, la nueva postura colombiana ha sido recibida con satisfacción. Bourita calificó de «histórica» la decisión de dejar de reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática y consideró que puede convertirse en un importante impulso para las relaciones entre los dos países.

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«Consideramos a Colombia un aliado», afirmó el responsable de Exteriores marroquí, que auguró un «futuro brillante» para la cooperación bilateral y destacó la existencia de intereses y posiciones compartidas ante diferentes asuntos regionales e internacionales.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas