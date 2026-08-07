Violencia en Tailandia
Ocho muertos y 15 heridos en un tiroteo en una escuela de Bangkok a manos de un estudiante de secundaria
La policía encuentra muertos en su casa a los abuelos del atacante de la prestigiosa Escuela Debsirin Nonthaburi
Agencias
La Policía tailandesa informó este viernes de que ocho personas han muerto, entre ellas el presunto autor, tres profesores y tres estudiantes, y otras quince han resultado heridas tras un tiroteo en una prestigiosa escuela pública de secundaria en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.Un estudiante de secundaria de 15 años se perfila como autor de los hechos. Con posterioridad, las autoridades tailandesas hallaron muertos en su vivienda al abuelo y la abuela del sospechoso del tiroteo y presumen que el acto violento podría haber empezado en casa, según las primeras investigaciones.
La información inicial indica que el arma de fuego empleada en el tiroteo era una pistola compacta registrada a nombre del abuelo del sospechoso, un antiguo profesor, dijo en el lugar del suceso el viceministro tailandés de Interior, Polapee Suwunchwee, ante los medios de comunicación.
Las autoridades indicaron que el sospechoso se encontraba dentro de la sala de computadores del centro educativo, identificado por medios locales como la Escuela Debsirin Nonthaburi, situada unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa. Se trata de un prestigioso centro educativo para alumnos de entre 12 y 18 años que pertenece a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas del país, a las que han acudido altos cargos políticos de Tailandia.
El país cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales, con facilidad de acceso a las mismas para personal del Ejército y la Policía, y normativas laxas y anticuadas para su adquisición por parte de la población.
El pasado febrero, la directora de una escuela de Hat Yai, en el sur de Tailandia, murió en otro tiroteo, después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro, además de tomar como rehenes a profesores y alumnos, luego liberados.
Fuente: El Periódico
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