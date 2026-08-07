Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeFallecida en La PalmaTerremotos en el TeideQuisco de la plaza del PríncipeAccidente en Santa CruzMultas de tráfico
instagramlinkedin

Gobierno de Milei

Qué ha pasado con la Ley de Tierras de Argentina

Fuerzas de seguridad disuelven protesta frente al Congreso contra proyecto de Milei

Fuerzas de seguridad disuelven protesta frente al Congreso contra proyecto de Milei

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

La Ley de Tierras Rurales De Argentina es una norma aprobada en 2011 que regula cuánto territorio rural del país puede estar en manos de extranjeros. El Gobierno del ultraderechista Javier Milei había planteado eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros, modificando la citada legislación.

Sin embargo, ante la falta de apoyos en el Senado argentino, el Gobierno cambió la propuesta y elevó el límite de propiedad extranjera del 15 % al 25 %. Tampoco prosperó esta iniciativa menos ambiciosa y el 5 de agosto retiró del proyecto el capítulo específico a la modificación de esta ley.

Por tanto, de momento sigue vigente la Ley de Tierras de 2011, con sus límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros. El Gobierno ha optado por intentar sacar adelante el resto de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sin ese capítulo.

El debate de la cuestión no es solamente económico sino también medioambiental en tanto que afecta temas esenciales como las fronteras, el agua, los bosques, las grandes extensiones agrícolas y los recursos estratégicos.

Noticias relacionadas

Milei quería que fuera más fácil que capitales extranjeros compraran grandes extensiones de tierra argentina mientras sus opositores temían una mayor concentración y pérdida de control sobre territorio y recursos estratégicos; y, por falta de apoyos, el Gobierno terminó retirando el controvertido se capítulo del proyecto.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
  2. El BOE cambia las reglas de la la Seguridad Social: a partir del 1 de septiembre, ya no se enviarán más cartas y avisos a estos trabajadores
  3. La Seguridad Social y el BOE lo confirman: los trabajadores que tengan una baja laboral de más de 18 meses dejarán de cotizar para la pensión de jubilación, pero mantendrán el puesto
  4. Garachico contará con un nuevo túnel para sortear la saturación y los temporales de la avenida marítima
  5. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los nuevos propietarios que compren una vivienda deben pagar las derramas que dejó el anterior dueño con la comunidad
  6. Natalia Ramos se convierte en la primera tinerfeña en jugar en la Premier League: deja el Costa Adeje Tenerife y ficha por el Liverpool FC
  7. Santa Cruz de Tenerife estrena su primera área de servicio para que las caravanas evacúen las aguas negras
  8. El Centro Deportivo Go fit no corre peligro: el Ayuntamiento tramita la modificación del Plan General para regularizar su construcción

El Gobierno eleva a 1.342 los menores registrados en Ceuta

El tiempo se alía con Canarias el día del eclipse solar: la Aemet prevé cielos casi despejados

El tiempo se alía con Canarias el día del eclipse solar: la Aemet prevé cielos casi despejados

Las becas de estudios alivian el bolsillo de más de 187.000 estudiantes canarios

Las becas de estudios alivian el bolsillo de más de 187.000 estudiantes canarios

Eclipse del 12 de agosto: Canarias activa la prealerta ante la previsión de un aumento de movilidad y el riesgo de incendios

Eclipse del 12 de agosto: Canarias activa la prealerta ante la previsión de un aumento de movilidad y el riesgo de incendios

¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Televisión Canaria emite en directo este sábado el partido entre el CD Leganés y CD Tenerife

Televisión Canaria emite en directo este sábado el partido entre el CD Leganés y CD Tenerife

Confirmado por la Ley de Bienestar animal: dejar a tu perro solo más de 24 horas puede acarrear una multa de 10.000 euros

Confirmado por la Ley de Bienestar animal: dejar a tu perro solo más de 24 horas puede acarrear una multa de 10.000 euros

Un sindicato pide el cese de la directora de la cárcel Tenerife II por no informar de un plante de presos

Un sindicato pide el cese de la directora de la cárcel Tenerife II por no informar de un plante de presos
Tracking Pixel Contents